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貝萊德：在動盪環境中 透過兩種策略發掘投資機會

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

貝萊德資產管理公司指出，今年以來，政策動向持續加劇市場波動。不過，即使面臨不確定大增的投資環境，基金經理人仍採取兩種策略，來掌握潛在的投資契機。

首先是排除短期雜音，聚焦於大趨勢。儘管年初以來市場波動不斷，但經理人一致認為，領導企業股價上漲的驅動力並未出現太大變化。人工智慧（AI）這股重大趨勢將持續帶動報酬，並以輝達（NVIDIA）在關稅拖累下仍繳出亮眼財報為例，但風險在於中期的監管風險與AI部署速度可能放緩。

此外，經理人也看好能源產業，同樣指出AI作為全球能源需求提升的核心驅動力之一，需要進一步擴張各種能源產能。經理人還觀察到，政府優先發展本土且可靠的電力來源，已為特定地區與產業帶來投資契機。

另一個關鍵策略則是，用不同方式承擔風險。貝萊德的基金經理人正調整風險承擔架構，辨識出多種不同類型的風險，例如總經風險、重大趨勢風險及相對價值風險等。經理人積極尋找相對價值機會，例如公債市場中因殖利率而產生的投資契機。尤其是在成熟市場，長天期公債殖利率持續穩定攀升，這樣的機會遍布於不同到期日的債券之間。

此外，由於各國央行處理成長與通貨膨脹兩難的策略各異，經理人也發現跨國債市存在相對價值機會。舉例來說，歐元區公債與美國公債走勢的相關性逐漸降低，近期歐元區降息以支持該區成長，也讓歐元區公債有望受惠。

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