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中東烽火引動盪 雷虎、寶一領軍工股抗空

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
中東局勢急遽升溫，台股在22,000點關卡前多空激烈拉鋸。中央社
中東局勢急遽升溫，台股在22,000點關卡前多空激烈拉鋸。中央社

中東局勢急遽升溫，國際金融市場震盪不安，台股在22,000點關卡前多空激烈拉鋸。軍工概念股逆勢挺身而出，由雷虎（8033）、寶一（8222）強勢領軍，成為盤面抗空族群之一，吸引市場資金青睞。

以色列突襲伊朗核子與軍事設施，造成重大傷亡並引發全球譁然，中東局勢隨之急遽升溫。儘管衝突爆發於遙遠的波斯灣地區，但亞太亦難置身事外。我國外交部已緊急調升以色列與伊朗的旅遊警示至第三級「警告」，並暫停以色列打工度假計畫，反映政府對地緣風險外溢的高度戒備。

地緣風險升高之際，若戰火進一步蔓延至波斯灣核心水域，恐將引發國際原油與天然氣價格劇烈波動，全球供應鏈穩定與亞洲經濟將面臨新一波挑戰。

法人指出，除地緣風險外，美國前總統川普再度掀起對中關稅議題，加劇全球投資不確定性。雖然美國5月PPI符合預期，初領失業金人數高於預估，使市場對聯準會今年降息仍保有期待，但在以伊、美伊衝突未解的情勢下，整體行情仍處震盪格局。

在資金尋找避險與轉機下，法人建議操作宜聚焦於流動性佳的中大型權值股，並搭配技術面轉強或具政策題材的個股。軍工股因具備「地緣避險＋政策扶持」雙重利基，近期成為防禦型資金的避風港之一，包括雷虎、漢翔（2634）、寶一等均受關注。

此外，AI應用鏈、機器人題材、重電概念與高階科技材料替代股也具備產業長線支撐，後續有望與軍工一同構築盤面資金的「新主軸」。

伊朗 以色列

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