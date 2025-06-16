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台股陷22,000點關卡攻防 分析師曝「右下角」股票有亮點

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股受到以伊戰爭升溫的影響，陷入22,000點關卡攻防。中央社
台股受到以伊戰爭升溫的影響，陷入22,000點關卡攻防。中央社

台股在收復年線後壓回整理，受到以伊戰爭升溫的影響， 陷入22,000點關卡攻防，這個時候該怎麼選股？分析師點名，可以留意「右下角」的股票，包括重電族群、塑化股、矽光子、ABF三雄及PA三雄等，都是值得關注的標的。

台股由清明節後的低點17,306.97點反彈以來，一度衝達22,470.1點，收復年線，但近日則是出現壓回，連續3個交易日走跌，領軍上攻的台積電（2330）也在除息後走弱，股價陷入貼息，16日大盤指數開低走低， 陷入22,000點攻防，盤中低點一度下滑至21,936.38點。

盤面上以塑膠股的表現最為強勢，電機機械及電器電纜也是領軍抗跌的指標，億泰（1616）衝上漲停鎖死，華城（1519）也上漲逾4%；電子股部分，矽光子概念股的表現也相對亮眼，眾達-KY（4977）、波若威（3163）、光聖（6442）、華星光（4979）、訊芯-KY（6451）、光環（3234）等漲幅逾5%，聯鈞（3450）、環宇-KY（4991）亮燈漲停。

以色列、伊朗兩國戰爭緊張局勢持續升溫，國內法人最新報告提出假設，若是全面封鎖海峽，恐將出現「史詩級的石油危機」，油價短期內可能衝向每桶130美元甚至更高，台塑四寶包括台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）、台塑化（6505），還有亞聚（1308）等逆勢上漲，成為市場抗跌指標。

證券分析師張陳浩強調，看好美股及台股今年都可望再創新高，大盤指數由台積電領軍上攻，但估計還有一半以上的中小型股目前還未回補清明節後的大跌缺口，加上大盤指數在3月間的橫盤表現，相對壓力較大。

張陳浩表示，在選股上， 「右下角」的股票值得留意，包括重電族群、塑化股、矽光子、ABF三雄及PA三雄等；張陳浩認為，電力供應股包括電機機械及電器電纜兩類股，也就是股票代碼「15」、「16」類有機會表現，億泰、宏泰（1612）、華城等都值得留意；塑化股則是可以關注台塑、台塑化、亞聚等。

另外，ABF三雄、PA三雄、矽光子等位階低且法人站在買方，也是可以留意的3個族群，包括同屬PCB的景碩（3189）、欣興（3037）、南電（8046）；PA的全新（2455）、穩懋（3105）、宏捷科（8086）等都值得關注。

台積電 台塑化

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