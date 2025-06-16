群益金鼎證券主辦汎德永業二 投標期間為6月13日到6月17日
群益金鼎（6005）證券主辦汎德永業汽車股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債「汎德永業二」（22472），採競價拍賣方式承銷，6月13日開始投標，競拍底標價為101元，投標期間為6月13日到6月17日共三個營業日，預計6月19日開標，6月30日於櫃檯買賣中心掛牌。
汎德永業二這次共發行10,000張，發行總面額為10億元，其中8,500張採競價拍賣方式承銷，轉換溢價率102.5%，轉換價格為297.8元，
汎德永業擬配現金股息18.5元 改採每半年配息政策。由於尚未公告除息基準日，預計本次轉換價格將含息，將於掛牌後依其發行及轉換辦法於除息基準日再行調整其轉換價格。
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