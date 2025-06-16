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中東風暴恐推升油價 台塑四寶領雙族群挺身成避風港、南亞漲逾3%

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
油價持續走高，帶動台塑四寶逆勢走強。中央社
油價持續走高，帶動台塑四寶逆勢走強。中央社

受以色列與伊朗衝突升級影響，台股16日持續震盪走弱，指數徘徊在2萬2千點關卡附近；不過油價持續走高，帶動台塑四寶逆勢走強，成為市場抗跌指標。

伊朗取消與美國的核子協議談判，雙方持續空襲，儘管天然氣田遭受攻擊，油田與運輸設施尚未成為主要攻擊目標，但分析師警告，若衝突擴大，恐擾亂中東油運，推升油價持續攀升。

早盤台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）、台塑化（6505）股價齊揚，亞聚（1308）也大漲逾5%。其中，南亞大漲超過3%，成功站穩5日線與月線，接近季線，台塑及台塑化漲幅亦超過1.5%，展現強勁人氣。

展望後市，第3季為石化傳統旺季，加上美國對中國大陸關稅的寬限期激勵下游客戶急單湧現，PVC、HDPE、PP等產品需求同步增溫。中國大陸政策刺激及年底聖誕備貨潮雙重助攻，為台塑四寶營運注入動能，石化市場回暖與全球避險情緒提升，形成股價及營運雙重支撐。

另一方面，市場法人針對以伊戰事推演三種情境：一為局勢緊張但可控，油價維持70~80美元區間，帶動黃金及比特幣上揚，台股高檔震盪；二為雙方停戰，台積電（2330）領軍台股重回年線；三為伊朗封鎖荷姆茲海峽，油價飆破120美元，美系外資悲觀預期甚至達130美元。

分析師指出，油價飆升對台灣各產業影響不一，能源依賴較高的運輸與石化業將面臨成本壓力，紡織業亦將受衝擊；相對地，再生能源及儲能業者則有望因油價攀升而受惠。

油價 台塑化

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