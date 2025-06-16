以伊戰火燒油價飆！航空、旅行社股臉綠 歐洲與中東團受波及

以色列與伊朗戰事升溫引發航空股與旅行社股遭賣壓空襲，市場憂心，油價上行將壓縮航空股與旅行社股的獲利空間，其次，歐洲與中東團勢必受到影響，同時，恐打擊消費者出國意願。16日除了航空雙雄華航（2610）、長榮航（2618）盤中跌幅3%，包括五福（2745）、山富（2743）盤中跌幅5%，龍頭股雄獅（2731）盤中跌幅近4%。

以伊戰爭使全球金融市場震盪，油價隨之飆漲。布蘭特原油飆漲逾7%，一度觸及每桶74美元，創下三個月來新高；西德州中級原油（WTI）勁揚7.3%，收在每桶73美元左右，雙雙寫下自俄烏開戰以來最大單日最大漲勢。

主因以色列空襲伊朗核設施，引發中東地緣政治風險急遽升高，市場關注荷姆茲海峽是否受影響，進一步擠壓全球原油供應。油價走高直接牽動航空燃油成本，也讓旅行社產品報價面臨壓力。

旅行社業者指出，近日歐洲與中東線團體旅遊受到影響，部分團體報名意願下降。尤其是以伊衝突擴大後，杜拜、伊斯坦堡等中轉點一旦轉機路線受限，將使長途行程更難規劃，進一步影響旅行社出團安排。

五福表示，估計歐洲線跟中東非等長程路線商品會受到影響，目前未收到消費者退團的要求，但消費者產生觀望現象，報名略微停滯。將持續觀察以伊戰事後續發展，以保護消費者安全為主要考量，將隨時因應變化做最好的應變。

雄獅表示，自戰爭爆發以來，已全面停止以色列和伊朗相關路線出團。針對鄰近地區如土耳其、埃及、約旦，目前情勢尚屬穩定，將持續關注當地局勢變化，並依據航空與安全情況，動態調整產品規劃與行程安排。

鳳凰旅遊表示，針對此次以伊衝突事件，消費者目前普遍持觀望態度，但由於公司原本即未推出以色列與伊朗相關行程，因此受影響程度有限。歐洲線部分，暑假旺季的訂單已大致接單完畢，初步評估對整體營運影響不大。至於油價上漲可能帶動機票價格走高，公司提醒消費者，若有出國規劃，建議及早安排行程，以避開未來可能出現的成本上揚壓力。

法人表示，燃油成本占航空與長程旅遊產品比例高，若業者無完善的穩定措施，獲利恐受壓縮；此外，消費信心轉弱也將拖累整體旅遊市場需求。

不過也有業者抱持審慎樂觀態度認為，雖然短線市場震盪，但中東戰事若未進一步擴大，油價有望在80美元以下區間震盪，不致對營運構成長期性壓力。旅行社可透過產品結構調整，轉向東北亞、東南亞等短程線，降低中東與歐洲線比重，以因應市場波動。

法人分析，觀察近期散戶與法人籌碼變化可見，部分觀光股雖面臨短期修正，但投資人對第3季旅遊市場仍有期待，關鍵將在戰事是否迅速降溫，以及油價能否於短期內回穩。若情勢惡化，觀光族群恐需延後旺季爆發時間點；反之，市場一旦確認利空出盡，相關個股不排除出現反彈契機。