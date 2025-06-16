快訊

合成「好」字！42歲林依晨順利產下兒子 老公全程陪伴

地緣戰爭不斷致金價大漲 台銀黃金存摺牌價月漲幅7.1%勝台股大盤

美議員遭連環暗殺57歲槍手落網！FBI懸賞150萬 狂過濾400多條線索

聽新聞
0:00 / 0:00

以伊戰火燒油價飆！航空、旅行社股臉綠 歐洲與中東團受波及

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
以色列與伊朗戰事升溫引發航空股與旅行社股遭賣壓空襲。（中央社）
以色列與伊朗戰事升溫引發航空股與旅行社股遭賣壓空襲。（中央社）

以色列與伊朗戰事升溫引發航空股與旅行社股遭賣壓空襲，市場憂心，油價上行將壓縮航空股與旅行社股的獲利空間，其次，歐洲與中東團勢必受到影響，同時，恐打擊消費者出國意願。16日除了航空雙雄華航（2610）、長榮航（2618）盤中跌幅3%，包括五福（2745）、山富（2743）盤中跌幅5%，龍頭股雄獅（2731）盤中跌幅近4%。

以伊戰爭使全球金融市場震盪，油價隨之飆漲。布蘭特原油飆漲逾7%，一度觸及每桶74美元，創下三個月來新高；西德州中級原油（WTI）勁揚7.3%，收在每桶73美元左右，雙雙寫下自俄烏開戰以來最大單日最大漲勢。

主因以色列空襲伊朗核設施，引發中東地緣政治風險急遽升高，市場關注荷姆茲海峽是否受影響，進一步擠壓全球原油供應。油價走高直接牽動航空燃油成本，也讓旅行社產品報價面臨壓力。

旅行社業者指出，近日歐洲與中東線團體旅遊受到影響，部分團體報名意願下降。尤其是以伊衝突擴大後，杜拜、伊斯坦堡等中轉點一旦轉機路線受限，將使長途行程更難規劃，進一步影響旅行社出團安排。

五福表示，估計歐洲線跟中東非等長程路線商品會受到影響，目前未收到消費者退團的要求，但消費者產生觀望現象，報名略微停滯。將持續觀察以伊戰事後續發展，以保護消費者安全為主要考量，將隨時因應變化做最好的應變。

雄獅表示，自戰爭爆發以來，已全面停止以色列和伊朗相關路線出團。針對鄰近地區如土耳其、埃及、約旦，目前情勢尚屬穩定，將持續關注當地局勢變化，並依據航空與安全情況，動態調整產品規劃與行程安排。

鳳凰旅遊表示，針對此次以伊衝突事件，消費者目前普遍持觀望態度，但由於公司原本即未推出以色列與伊朗相關行程，因此受影響程度有限。歐洲線部分，暑假旺季的訂單已大致接單完畢，初步評估對整體營運影響不大。至於油價上漲可能帶動機票價格走高，公司提醒消費者，若有出國規劃，建議及早安排行程，以避開未來可能出現的成本上揚壓力。

法人表示，燃油成本占航空與長程旅遊產品比例高，若業者無完善的穩定措施，獲利恐受壓縮；此外，消費信心轉弱也將拖累整體旅遊市場需求。

不過也有業者抱持審慎樂觀態度認為，雖然短線市場震盪，但中東戰事若未進一步擴大，油價有望在80美元以下區間震盪，不致對營運構成長期性壓力。旅行社可透過產品結構調整，轉向東北亞、東南亞等短程線，降低中東與歐洲線比重，以因應市場波動。

法人分析，觀察近期散戶與法人籌碼變化可見，部分觀光股雖面臨短期修正，但投資人對第3季旅遊市場仍有期待，關鍵將在戰事是否迅速降溫，以及油價能否於短期內回穩。若情勢惡化，觀光族群恐需延後旺季爆發時間點；反之，市場一旦確認利空出盡，相關個股不排除出現反彈契機。

消費 旅行社 中東

延伸閱讀

大陸駐伊朗使館：領事辦證窗口暫停對外辦公

伊朗控以色列攻擊外交部建築 3天襲擊釀224死

以色列猛攻不停 伊朗拒絕停火談判

以色列伊朗最新戰況一次看！川普看好「打一仗後」談成協議

相關新聞

以伊戰火燒油價飆！航空、旅行社股臉綠 歐洲與中東團受波及

以色列與伊朗戰事升溫引發航空股與旅行社股遭賣壓空襲，市場憂心，油價上行將壓縮航空股與旅行社股的獲利空間，其次，歐洲與中東...

中東戰事升溫 台股22000點高檔震盪

以伊衝突升溫，台股今天開盤面臨賣壓，但低接買盤不弱，至10時40分，集中市場指數下跌131.08點，報21941.87點...

法盛投資管理調查：亞洲投資人悲觀情緒居冠 台灣投資人這樣應對波動

在經歷長達15年的低利率與高回報時期後，環球各地的個人投資人開始擔憂目前的市場波動或會影響其長期投資表現，當中又以亞洲投...

證交所「鬼話連篇」抓鬼大賽圓滿落幕 逾七百則投稿揭露詐騙實例

為提升社會大眾對於金融詐騙的辨識能力，臺灣證券交易所於4月28日至5月9日舉辦「鬼話連篇──抓鬼大賽」，活動期間獲得熱烈...

台股投資新動力 AI 伺服器、高殖利率股雙引擎發動

台股近期已經回到對等關稅前的水位，加權指數回到23,000附近。隨著關稅暫緩政策時間將至，各國談判目前仍在進行，政策面與...

台股早盤下跌逾百點 台積電開平盤

台股16日開盤指數下跌14.38點，開盤指數為22,058.57點。早盤下跌逾百點，最低來到21,936.38點。台積電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。