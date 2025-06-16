法盛投資管理調查：亞洲投資人悲觀情緒居冠 台灣投資人這樣應對波動

在經歷長達15年的低利率與高回報時期後，環球各地的個人投資人開始擔憂目前的市場波動或會影響其長期投資表現，當中又以亞洲投資人最為悲觀，並對自身財政與投資前景普遍持負面看法。法盛投資管理對環球逾 7,000 名擁有超過 10 萬美元可投資資產的個人投資人進行雙年調查，結果顯示多達 75% 的亞洲投資人擔心市場不穩會影響其財政情況，比例為各地區之冠。

通膨居高不下，對投資人信心造成長久打擊。亞洲投資人尤其悲觀，區內有59%的受訪者指2025 年最令他們擔憂的是日常開支增加，日本投資人更以 68%的比例領先。74%的亞洲投資人表示，由於生活成本上升，儲蓄能力減少，比例為全球最高；而67%受訪者則認為通膨侵蝕他們的投資回報—台灣投資者最為認同以上這兩。因此，亞洲區內有 44% 的受訪者表示，現時要實現長期財務目標變得更為困難。

市場風險上升，或促使投資人重新審視被動型投資的局限性。亞洲投資人更是全球最擔憂的一群，有 63%表示憂慮被動型投資未能避免投資損失，另有 61%擔心會錯失更好的投資機會。

面臨 2025 年市場加劇波動，73%的亞洲投資人不希望只能被動地接受市場回報，同時有74%的受訪者希望能跑贏市場。近年科技股表現強勢，帶動「科技七雄」（MagnificentSeven）在指數中占據主導地位，有超過一半（55%）的亞洲投資人擔心一旦這些企業表現轉弱，將對投資組合帶來巨大的負面衝擊。

法盛投資管理台灣總經理陳家銘（James Chen）表示：「當前經濟與市場環境波動，使台灣投資人感到不安——他們憂慮日常開支上升及通膨會影響儲蓄與投資回報，於全球中最為悲觀。儘管實際接觸仍有限，但仍有 58%的台灣投資人擔心錯失私募資產的機會，為亞洲地區之首。相較之下，台灣投資人對人工智慧前景特別樂觀，多達六成的受訪者認為人工智慧是『一生難逢』的投資機會，比例高於其他亞洲市場」。

與機構投資人相似，個人投資人對私募市場的興趣與日俱增，認為私募市場有潛力提升回報及分散風險。全球有 44%（亞洲為 41%）的投資人表示，對私募資產的認識愈多，就愈希望參與其中；在亞洲，更有近半（49%）的受訪者認為其回報能夠抵銷較高的額外投資成本。私募資產的回報潛力是最大吸引因素之一，34%的受訪者認為若只投資於公開市場，或會錯失最佳的投資機會。

在全球各地中，以亞洲投資人對私募資產的「錯失恐懼症」最為明顯，排名前三的分別是台灣（48%）、香港（46%）及新加坡（44%）。有三分一的環球投資人（亞洲為 30%）表示，他們希望理財顧問能協助他們接觸到私募市場的投資機會。

儘管投資人對這類資產深感興趣，但實際參與的投資人比例不高。在亞洲，僅有 24%的韓國投資人、29% 的香港投資人、31% 的台灣投資人及 40% 的新加坡投資人表示已有投資於私募市場。這可能是因為投資人對該資產類別的認識有限，態度因而更為謹慎──僅有 57%的亞洲投資人表示了解公開市場與私募市場的分別，認為私募市場的投資風險高於公開市場的比例，也為全球最高，當中以台灣（81%）及新加坡（71%）排在最前列。

整體而言，個人投資人尚未全面參與人工智慧的投資趨勢。雖然有 79%的財富管理者認為人工智慧有望於未來十年推動企業盈利增長，並有63%的機構投資人認為人工智慧將加速 2025年的科技發展，但個人投資人的態度仍相對審慎。環球僅有 42%的個人投資人認為人工智慧是「一生難逢」的投資機會，相反有 51% 認為人工智慧是一個可能隨時破裂的泡沫。相比之下，亞洲投資人對人工智慧的看法更為樂觀，認為人工智慧是「一生難逢」的投資機會的比例為全球之首，其中香港的比例為 47%、韓國為 48%、新加坡為 61%，而台灣更高達 63%。

面對市場前景日趨不明朗，投資人對理財建議的需求也隨之上升，並希望與財務顧問建立更全面的關係。除投資組合策略外，半數亞洲投資人（51%）希望財務顧問能協助規劃退休收入，另有 50% 則希望獲得財務規劃服務。

個人投資人也渴望獲得更加個人化的服務。儘管今年稍早有 52% 的環球財富管理者表示擔心人工智慧的發展，會使機械人理財顧問（robo-advice）成為具威脅性的競爭者，但人際互動的價值仍受到高度重視。有 34% 的亞洲投資人認為，顧問能理解自己獨特的財務狀況，這點是相當有價值的。同時，只有 45%的投資人信任由演算法與人工智慧所提供的投資決策。當提到資訊來源的信任度時，社交媒體敬陪末座，僅有 18% 的受訪者表示在作出投資決策時信任社交平台上的內容。