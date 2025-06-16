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中東戰事升溫 台股22000點高檔震盪

中央社／ 台北16日電
以伊衝突升溫，台股今天開盤面臨賣壓。中央社
以伊衝突升溫，台股今天開盤面臨賣壓。中央社

以伊衝突升溫，台股今天開盤面臨賣壓，但低接買盤不弱，至10時40分，集中市場指數下跌131.08點，報21941.87點，維持在22000點關卡附近高檔震盪。成交值約新台幣1458億元。

3大權值股漲跌互見，台積電早盤最多下跌15元至1015元；鴻海最多挫1.5元至155元；聯發科最多漲20元至1270元，隨後拉回平盤之上整理。

中東戰事引發能源供應中斷的擔憂，綠能股今天表現強勁，森崴能源、雲豹能源股價逆勢上漲。

伊朗威脅封鎖荷姆茲海峽，船隻恐繞道而行，可能推升運價吹漲風，航運族群長榮、萬海、慧洋-KY今天盤中股價都揚帆上漲。

另外國際油價大漲，有助支撐石化品價格，塑化族群股價彈升，台塑、南亞盤中漲幅皆超過3%。

永豐金投顧分析，台股上週衝破年線，表現優於預期，展現韌性，中長線審慎樂觀，但短線必須考慮年初套牢壓力，另外接近7月，關稅議題料將重新炒熱，短線容易波動。

永豐金投顧觀察近期種種跡象，認為川普政府想要迅速脫離對等關稅戰場，看好關稅議題如落幕，有利中長線。根據永豐金投顧研究部對於企業獲利的年度預估，以新台幣升值10%為假設，如關稅壓力降低，台股企業今年仍是獲利年成長，看好股市中長線利多。

關稅 新台幣 台股

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