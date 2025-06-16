景順2025年中投資展望：全球經濟重整 市場面臨挑戰

景順投信2025年年中投資展望為全球經濟重整，2025年上半年，全球貿易關係和政治形勢重新洗牌，讓市場面臨前所未有的挑戰。全球市場的不確定因素預計將會持續，而且諸多未知之數仍然存在。2025年年中投資展望關注除關稅波動以外的市場走向，以及進入2025年下半年，各國央行對貨幣政策的看法。

景順亞太區環球市場策略師趙耀庭表示：「上半年的總體經濟及地緣政治環境充滿挑戰，但關鍵的全球趨勢及總經形勢日益明朗。美國經濟放緩或會對全球成長造成影響，但有關貿易緊張局勢的建設性解決方案及監管放寬的潛在好處有機會繼續支撐市場韌性」。

趙耀庭補充：「亞洲方面，預計成長亦將低於趨勢，但亞洲區內許多央行已開始放寬貨幣政策，這應可為經濟成長及市場提供支撐。中國方面，為促進消費和穩定房市而推出的進一步有利措施，有望緩解關稅帶來的不利因素」。

在基本情境中，2025年下半年，美國國內政策可能會持續波動，不確定因素持續存在。美國的關稅水準仍將維持在數十年來的高點，但會遠低於「解放日」當天宣布的水準，且中美貿易關係預期會逐漸改善。這些因素的共同作用可能導致美國經濟溫和放緩，但減稅政策的擴展和放寬監管將有利於美國經濟。

硬數據顯示利率應保持不變，而軟數據則顯示經濟即將放緩，進而會推動降息，兩者相互矛盾讓聯準會未來數月的決策面臨挑戰。景順認為，美國利率可能於較長時期內保持不變。

與此同時，全球範圍內的貨幣政策路線呈現分歧，由於美國關稅及美元走弱推動其他國家通膨放緩，所以美國以外的各國央行有更大的政策放寬空間。這已促使歐洲央行降息幅度較先前預期為大，德國取消債務限制，釋放出更多財政支出空間，增加基礎建設及國防投資。這些因素可為歐洲經濟未來十年的成長提供積極的推動力。

中國大陸方面，政策制定者增大政策刺激力道，擴大2025年財政預算並放寬貨幣政策，這已推動經濟成長改善，從汽車銷售額、房屋抵押貸款及零售額等指標中明顯可見。有鑑於全球前景不甚明朗，政策制定者可能會於未來數月進一步為國內家庭需求及私人企業提供支持，以實現今年的成長目標。

在主要央行當中，日本央行仍是一個例外，繼續傾向於緊縮政策。儘管下一次升息可能延遲至2025年底或2026年初，但預期日本央行未來會繼續升息，並為日圓提供支撐。

趙耀庭繼續補充：「當前市場環境為投資人帶來一個將投資組合分散布局至不同地區及資產類別的機會，同時降低集中度。隨著美股異常出色的表現可能即將結束，包括歐洲、日本及中國大陸在內的主要已開發及新興市場的總經環境正往好的方向發展，尤其是中國股市，應可受惠於政府擴大支持力道，因為中國股市評價目前仍處於合理水準，投資人聚焦於人工智慧、電動車及機械人等主要領域的重要科技發展」。

儘管在經歷「解放日」宣布對等關稅及其後又暫緩實施過後，市場有所反彈，但鑑於不確定因素持續存在，且有可能出現更多意外，仍傾向於將投資組合廣泛分散布局至不同地區及資產類別。

股票方面，看好美國股票的低波動、品質及高股息因子，同時限制超大型股部位。今年下半年，非美國股票將在歐洲及亞洲股票的帶動下表現優異。中國大陸有利的政策應可推動經濟成長並惠及加碼中國大陸股票的投資人。

固定收益方面，看好全球（美國除外）債券及新興市場當地貨幣債券。傾向於輕微減碼大部分信貸部位，並對投資組合的風險承擔持審慎態度。

由於經濟成長下跌風險升高、股票評價偏高及資本市場活動趨於平緩，對另類資產風險保持中性態度。整體而言，對另類資產偏重防守，相較私募股權更看好私人信貸及避險策略。

主要貨幣當中，大規模撤出美國資產至其他地區，可能導致美元走弱，這將有利於歐元及英鎊等主要已開發國家的貨幣。

下行情境中，美國的政策可能引發其他國家實施對等關稅，且達成的協議數量有限，這可能導致地緣政治緊張局勢進一步升級，美國進口大幅減少。於此情境下，美國或將陷入經濟衰退，而且隨著關稅推高物價，全球經濟成長將顯著放緩。於此情境下，看好資產包括非美國低波動及防禦股、非美國主權債務、黃金、以及日圓和瑞士法郎等「避險」貨幣。

然而，倘若美國政府轉變政策方向，放寬關稅與移民政策，同時專注於推出更多促成長的政策，則有可能出現上行情境，這有可能推動部分貿易政策正常化，及全球經濟成長前景改善。於此情境下，傾向於更加風險承擔的布局，看好中小型價值股、美國債券、私募股權及房地產股票、工業品、美元、以及加幣和澳幣等商品貨幣。