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證交所「鬼話連篇」抓鬼大賽圓滿落幕 逾七百則投稿揭露詐騙實例

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
證券從業人員投稿分享實務經驗，成功攔阻民眾遭化身鬼詐騙。（臺灣證券交易所/提供）
證券從業人員投稿分享實務經驗，成功攔阻民眾遭化身鬼詐騙。（臺灣證券交易所/提供）

為提升社會大眾對於金融詐騙的辨識能力，臺灣證券交易所於4月28日至5月9日舉辦「鬼話連篇──抓鬼大賽」，活動期間獲得熱烈迴響，總投稿數計逾七百則，顯示全民對於識詐議題之高度關注與參與。分別藉由「全民抓鬼大賽」與「從業人員抓鬼大賽」兩大組別，廣邀民眾公開自身受詐與識詐經驗，以及金融從業人員第一線阻詐紀實。

「全民抓鬼大賽」投稿內容涵蓋多種詐騙情境，參賽民眾以親友經歷揭露真實且具警示意義的詐騙手法，包括人頭帳戶、LINE群組投資詐騙、假冒檢警、股票明牌、交友詐騙等。其中以「個資鬼」、「賴群鬼」與「化身鬼」投稿最為踴躍，反映民眾面對偽冒身分電話詐騙，及加入假投資群組遭誘騙的情境最為常見。證交所亦彙總具備識詐警示性的優秀貼文，公開張貼於證交所臉書粉絲專頁，供民眾閱覽並提升自身識詐能力。

「從業人員抓鬼大賽」活動亦凸顯金融從業人員於防詐戰線的關鍵角色，投稿中以「賴群鬼」與「仙股鬼」相關案例為最大宗，前線人員分享實務經驗，如何即時識破LINE投資群組詐騙、假明牌誘騙話術，及早介入阻斷詐騙金流，並提醒民眾提高警覺，勿輕信「高額獲利」、「穩賺不賠」等話術，展現金融體系在守護投資安全上的積極作為與責任感。

【從業人員抓鬼貼文：https://www.facebook.com/TaiwanStockExchangeCorp/posts/pfbid09VF3WssM9axw4pymwTS72P8DyzTN3sFL3pkdgh1EpBKMZbdjCBcnVxF45XDbmwuAl

除投稿比賽外，證交所於6月16日推出「你被哪隻詐騙鬼盯上了？」線上心理測驗活動，邀請民眾透過簡單的問答，了解自身可能在不知不覺中面臨之詐騙風險，並且提供應對方式，強化投資人識詐意識。相關資訊請參閱證交所臉書粉絲專頁。

【心理測驗連結：https://act.twse.com.tw/ghostEvent/index.html

臺灣證券交易所再次提醒投資人，切勿輕信來路不明的投資訊息與高報酬保證話術，應秉持審慎投資原則，並透過正規金融機構查證資訊來源，共同營造安全、透明之投資環境。

證交所 詐騙

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