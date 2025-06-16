台股投資新動力 AI 伺服器、高殖利率股雙引擎發動

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經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
川普90天暫緩關稅政策以來台股前10大產業指數漲幅。（資料來源：CMoney）
川普90天暫緩關稅政策以來台股前10大產業指數漲幅。（資料來源：CMoney）

台股近期已經回到對等關稅前的水位，加權指數回到23,000附近。隨著關稅暫緩政策時間將至，各國談判目前仍在進行，政策面與消息面充滿不確定性。統一台股投研團隊指出，市場訂單需求提前至上半年拉貨，推升台股表現，但台幣升值帶來的匯兌損失，將成為第2季財報的挑戰。展望下半年，台股面臨高檔震盪的壓力，短期或維持震盪，投資人可透過台股基金，把握類股輪動機會。

根據CMoney統計4月9日至6月11日資料顯示，川普宣布暫緩90天關稅後，全球股市紛紛自低點回彈，台股也強勁回升。分析各產業分類指數表現，以電腦及電腦周邊設備、電子零組件的反彈最為顯著，這兩大產業指數漲幅超過45%，已回補先前因關稅衝擊而造成的跌幅。值得關注的是，前十大產業指數上漲幅度皆超過25%，除半導體產業外，航運、生技醫療、化學生技醫療等產業投資機會浮現。

統一台股投研團隊指出，下半年的市場訂單需求提前至上半年拉貨，推升台股表現。然而，受到台幣升值的影響，企業雖營收亮眼，但匯損仍有可能影響第2季財報表現。台股下半年維持高檔震盪，但類股輪動的機會浮現。AI產業因對等關稅影響有限，加上近期美國四大雲端服務供應商持續加碼資本支出，及中東股權國家陸續推動AI建設，相關AI伺服器產業營收前景可期。除AI伺服器產業外，正值台股除權息旺季，在關稅政策尚未明朗的情況下，資金有望流向高殖利率個股，以抵禦關稅風險。整體而言，目前可將投資重心放在AI伺服器產業及高殖利率個股，並透過定期定額方式進場，以降低投資風險。

統一台灣動力基金的投資策略為選股視野全方位，依國內政經局勢發展與產業趨勢變化，在類股輪替情況下，力求在各產業中尋找潛力個股。並隨時掌握產業最新發展及動態，依產業發展彈性調整持股與權重。現時序進入股東會旺季，基金未來除了繼續關注AI伺服器產業上下游族群、高殖利率概念股外，也力求尋找財報佳且未來營運展望樂觀的個股，把握類股輪動的最佳時機。

關稅 台股

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