安聯投信：AI 仍居多頭核心 建議避開消費性電子等族群

安聯投信台股團隊表示，考量AI長期發展潛力，以及全球相關基礎建設需求的挹注與成長下，AI相關仍是布局主軸，建議投資人可留意具成長題材與政策支持的族群，避開消費性電子等族群。

在值得關注方向上，安聯投信台股團隊表示，現階段市場雖對關稅影響鈍化，但接下來，美中關稅談判進度，以及美國商務部依《貿易擴張法》第232條所啟動的半導體及製造設備進口國安調查結果，仍將牽動市場走向。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，全球市場在經歷數周美國貿易政策變化、早期協議達成以及所衍生的法庭攻防戰後，市場氛圍開始對於美國對等關稅前景轉趨樂觀，而採用 TACO策略作為回應。這股心態支撐市場風險偏好與美股走勢。

安聯投信台股團隊表示，近期川普再度拋出關稅議題，加上中東地緣風險升溫，干擾整體投資情緒。但另一方面，美國經濟數據強勁推升市場對聯準會降息的期待，帶動美股走高，但美元指數跌破今年低點，此一情勢進一步驅動市場反彈走勢，強化投資者信心。

安聯投信台股團隊表示，隨著投資人對關稅影響較先前樂觀，因此也牽動配置從原本偏向防禦型，轉趨中性且更青睞有堅實基本面支撐的標的，進而提振近期AI相關主題族群走強的表現；與此同時，受ETF成分股調整題材所帶動的高息股行情，則在換股行情告一段落後而轉趨休息。

安聯投信台股團隊表示，現階段台股步入整理階段的同時，也在等待多項變數的釐清；就盤面類股表現上，仍以AI相關主題為多頭核心。