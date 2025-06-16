台股早盤下跌逾百點 台積電開平盤

台股16日開盤指數下跌14.38點，開盤指數為22,058.57點。早盤下跌逾百點，最低來到21,936.38點。台積電（2330）開平盤價1,030元。

群益投顧表示，美國與各國貿易談判可望進入尾聲有助金融市場穩定、台股現金股利逾5千億元資金活水、季底作帳行情等皆有利台股表現。6月13日以色列空襲伊朗，雙方開戰將干擾台股盤勢。台股指數6月11日突破年線後即連續兩日跌落，目前觸抵半年線支撐區，近期成交量能逐漸回溫，投信多日買超，台股長線多頭格局；注意外資動向，投資策略建議選股不選市、擇優謹慎布局。

操作題材可留意AI發展趨勢長期看好─OpenAI於6月10日正式發表迄今最強大AI推理模型o3-pro，同時宣布旗艦推理模型o3大幅降價八成，奧特曼表示AI正進入指數級發展階段，美中AI競賽如火如荼之際，輝達（NVIDIA）亦積極協助歐洲建立資料中心，AI全球發展趨勢看好。

上周五（13日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為42,197.79點，下跌769.81點、跌幅1.79%；S&P500指數下跌1.13%；那斯達克指數下跌1.3%；費半指數下跌2.61%。台積電ADR跌2.01%。

以色列空襲伊朗能源設施、加劇供應風險影響，布蘭特原油周一開盤一度大漲5.5%，至每桶78.32美元；美國原油期貨則回落。上周標普500指數和那斯達克各跌0.4%和0.6%，道瓊跌1.3%，費半和台積電ADR各自保住1.5%和2.9%漲勢。標普500指數只差2.7%即可追平2月底所創的收盤新高。

三大法人上周五集中市場合計賣超93.4億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超7.9億元，投信買超49.8億元，自營商（自行買賣）賣超57.8億元，自營商（避險）賣超77.4億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少750口至813口，其中，外資淨空單增加3,024口至42,000口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少1,263口至3,158口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,500點，周賣權最大OI落在21,000點 ; 月買權最大OI落在23,000點，月賣權最大OI落在20,700 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.04下降至0.95。VIX指數上升2.59至25.41。外資台指期買權淨金額-0.91億元 ; 賣權淨金額-0.04億元。整體選擇權籌碼面偏空。