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資金持續青睞 非投資等級債下半年展望正向

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

隨著美中貿易摩擦有望緩解，美國總體經濟指標部分偏弱使聯準會（Fed）降息幅度預期擴大，近期美國10年期公債殖利率震盪走低，帶動全球非投資等級債上揚。柏瑞投信表示，受惠於具吸引力的估值以及降息預期的升溫，市場對於債券的偏好度持續增加，聚焦息收資產在波動頻繁的環境中更顯得重要，而在殖利率曲線趨陡下，相對較短存續期的債券，特別是非投資等級債更因此受到市場青睞。

柏瑞投信指出，一般來說，非投資等級債市的波動度相對較股市為低，且受到利率波動風險的影響程度也相對較低。近期非投資等級債的表現明顯較長天期美債和股市還要突出，再加上目前全球非投資等級債指數的殖利率來到約7.6%的水準，相對於其他各類債券亦更具有吸引力。

柏瑞全球策略非投資等級債券基金經理人劉文茵表示，由於企業獲利持續增長，整體非投資等級債的基本面跟著好轉，預期2025年的違約率可望維持在歷史相對低點。此外，隨著市場預期年底前聯準會降息幅度可能擴大，過往非投資等級債在溫和降息環境下的平均表現更佳，下半年展望維持正向看法。

根據外資券商Morgan Stanley在4月底的預估，非投資等級債發行人EBITDA有望於2025年第2季轉為正成長，並且在第4季EBITDA的年增率有望達到7%，顯示財務體質將持續改善。此外，根據券商JPM預估，2025年美國非投資等級債的違約率有望維持在1.5%，低於長期均值的3.4%。不過，川普關稅政策時常反覆，美中貿易戰不確定性仍存，在經濟前景未臻明朗前，非投資等級債該如何布局？柏瑞投信表示，在當前市場風險情緒轉變快速下，非投資等級債的關鍵投資原則就是「布局全球，精選優質標的」。

因為如果處於經濟軟著陸的降息情境下，布局「美國＋新興市場」的全球非投資等級債，平均表現更佳。根據Bloomberg的統計，自1995年美國進入降息周期以來，截至2025年4月30日，彭博全球非投資等級債指數一年的平均表現為16.7%，優於彭博全球綜合債指數的5.0%跟彭博美國非投資級債指數的8.8%。

劉文茵表示，新興市場除了中國大陸和墨西哥外，其餘新興國家受美國關稅政策的影響相對有限。而自2022年聯準會強升息後，全球非投資級債迎來強勢反轉，其中新興市場非投資等級債在風險情緒轉趨樂觀下，近年表現更具優勢，如果在投資組合中能適度加入新興市場的部位，可望推動中長期整體投組表現。

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