以伊戰爭台股接下來怎麼走？投顧總座揭就看一指標

中東局勢緊張導致上周五（13日）台股跌、美股也跌，而周末期間以色列、伊朗兩國糾紛有增無減。群益投顧總經理范振鴻分析，接下來台股短線走勢指標就看油價，因以伊戰事緊張局勢看起來持續擴大，而在各情境中， 最糟就是伊朗封鎖荷姆茲海峽，國際油將飆高至每桶100美元甚至是130美元。

中東衝突加劇，不僅帶動油價大漲，也阻擋美國股市持續上攻歷史新高，本周更為超級央行周，將先由日本銀行舉行會議，接下來還有美國聯準會（Fed）、台灣中央銀行將面對決策關卡，若戰爭擴大導致後續油價上漲將牽動各國央行的貨幣政策。

美股上周五早盤對以色列空襲伊朗反應尚稱淡定，但在伊朗向以色列以飛彈和無人機還以顏色後跌幅擴大。道瓊工業指數周五終場大跌769.83點，標普500指數和那斯達克綜合指數跌幅均超過1%以上。費城半導體指數和台積電ADR各跌2.6%和2%。

一周下來，標普500指數和那斯達克各跌0.4%和0.6%，道瓊跌1.3%，費半和台積電ADR各自保住1.5%和2.9%漲勢。標普500指數只差2.7%即可追平2月底所創的收盤新高。