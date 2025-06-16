台股面臨漲多拉回 高盛看好科技六大次產業

台股面臨漲多拉回，但人工智慧（AI）概念仍是法人看好的布局焦點。高盛證券看好科技六大次產業，可伺機承接，包括AI伺服器ODM、AI伺服器零組件、AI個人電腦（PC）、智慧機、低軌道衛星、電子紙等族群。

高盛看好六大電子次產業及17檔相關台股，包括AI伺服器ODM股有緯穎（6669）、緯創、鴻海、技嘉；AI伺服器零組件股則有奇鋐、富世達、雙鴻、聯亞、全新、川湖、勤誠；AI PC股為華碩，智慧機股則是大立光與新日興，低軌道衛星股有昇達科、啟碁，電子紙股為元太。

多檔AI伺服器相關台股5月營收超出高盛預期，以技嘉超出79%最多，其次是緯穎超出34%、緯創11%。不過，高盛對於下半年的AI伺服器出貨量保持謹慎立場，預估今年全球出貨量達1.9萬櫃，主要是基於總體經濟的不確定性，加上機種轉換進入過渡期。

高盛認為，特殊應用IC（ASIC）AI伺服器受到總體經濟的衝擊較低。此外，像鴻海這樣的企業擁有完整的AI伺服器及零組件架構，生產據點分布在全球各地，市占率有上揚空間。就零組件來說，享有規格升級優勢企業受到的衝擊也較小，包括液冷、矽光子、滑軌、機殼等。

另外，高盛指出，iPhone供應鏈第3季將進入新品備貨旺季，高階折疊式手機也將於下半年問世。

AI PC的普及率將持續上揚，硬體規格將比軟體先行升級，吸引消費者埋單。而低軌道衛星加速擴張，將推升供應鏈。此外，彩色電子紙及電子標籤（ESL）普及率增加，都有利於電子紙族群。

在六大族群中，高盛點名看好緯穎、緯創、奇鋐、富世達等相關個股。