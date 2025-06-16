中東衝突 台股備戰三情境 大盤將於年線上下區間震盪

台股面臨中東緊張情勢升溫、短線漲多、新台幣強升等三大考驗，加權指數承壓備戰。法人周末緊急針對以伊戰爭沙盤推演三情境，在局勢緊張但有限的基本情境下，台股將於年線上下區間震盪，整理過後仍有望重返年線22,298點之上。

根據MarketWatch及國內法人推演的以伊戰爭三情境，中東局勢基本情境為情勢緊張但有限，在此情境下，國際油價穩定保持在每桶70至80美元間，黃金及比特幣等表現突出，美股及台股高檔震盪。較樂觀情境則為雙方停戰，則台積電將帶領台股站上年線。

圖／經濟日報提供

至於惡劣情境是伊朗封鎖荷莫茲海峽，油價可能升至120美元，摩根大通悲觀預期油價恐將衝到120至130美元。台新投顧更認為，若全面封鎖海峽，油價將飆升至130美元以上，若採取低強度騷擾，油價將於每桶80至85美元震盪。

一旦油價上揚，停滯性通膨風險將大增，防禦型資產勝出，美股及台股下跌至少一成。而油價上漲對台灣產業造成的衝擊因能源依賴程度而異，運輸業和石化業受創最深，紡織業也面臨成本上升壓力，再生能源和儲能業者則可望受惠。

除地緣政治風險，法人提醒還需留意本周為超級央行周，以Fed動向最受注意，法人目前預估利率維持不變，到9月才可能降息。然若油價大幅上揚，不但將延後Fed降息時間，甚至可能提高升息機率。

在戰爭因素之外，台股漲多，加上新台幣升值，也是促使短線資金換手的原因。就籌碼面來看，成交量未能持續放大，將難以消化22,000點以上的套牢壓力。

綜合統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清的意見，台股這一波大漲約5,000點，拉回整理數百點仍算合理。戰爭短期內很難結束，對全球經濟及金融市場都是很大的不確定因素。

台股5月營收雖然出色，但新台幣大幅升值的不利因素將反映在半年報，且近期台股獲利成長率遭下修，都將造成台股震盪整理。