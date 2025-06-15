一周盤前股市解析／AI伺服器族 盤面焦點

台股上周五（13日）受中東危機衝擊，早盤一度跌逾300點，終場下跌214點收在22,072點，回測半年線支撐。投顧法人表示，預料短線指數將持續震盪，盤面資金仍將聚焦於人工智慧（AI）伺服器相關族群。

台新投顧協理范婉瑜認為，美國5月CPI低於市場預期，降息預期增，然市場擔憂以伊戰事擴大、升高中東動盪局勢，加上台股反彈站回年線後，獲利賣壓出籠，且美國總統川普將在兩周內通知貿易夥伴有關美方所設定的單邊關稅稅率，再度加劇市場對關稅政策的擔憂中，預料短線指數將持續震盪，操作上，AI伺服器相關族群仍是盤面資金焦點，載板、散熱、連接器等相關供應鏈可續留意。

統一投顧協理陳晏平表示，美國總統川普再掀關稅議題、中東局勢緊張干擾投資情緒，儘管美國5月PPI符合預期、且初領失業金人數高於市場預期，市場樂觀期待聯準會降息，但在以伊、美伊問題未落幕前，行情持續震盪，操作建議以流動性佳的中大型權值股為主，技術面轉強及有題材的個股為輔，留意AI概念股、機器人、科技材料升級或替代概念、重電及能源及軍工等。

第一金投顧協理黃奕銓指出，本周可能就會公布川普的關稅信，再加上中東緊張情勢，消息面具備高度不確地性，可等待局面明朗後再積極操作。

第2季部分產業仍有急單，但隨後市場將會觀望匯損、第3季旺季不旺等試題，因此，漲多個股不建議追高，績優股可待拉回再布局，近期操作以流通性的權值股、低基期、績優股三大方向為主。