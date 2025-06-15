黃詣庭專欄／漲價題材、升值受惠股 聚光

美中貿易談判上周達成共識，美對中關稅降至55%，其中包括10%對等關稅，20%芬太尼處罰關稅和25%原本既有關稅；中對美關稅也同步降至10%。此外，中國同意對美企開放為期六個月的稀土出口許可，換取美對中開放留學生赴美。

由於高額對等關稅7月9日大限將近，對主要貿易國關稅談判壓力明顯在川普政府這邊，加上稀土出口限制對汽車和美國國防工業影響很大，包括智慧炸彈、戰鬥機、潛艦等武器將造成生產的衝擊，也給美方很大壓力，未來觀察六個月後稀土出口許可是否放寬。

從這次美中貿易談判過程中，明顯看出中國掌握稀土籌碼，主導美中貿易休戰過程，也站上有利的一方。

本周四即迎來6月FOMC會議，雖目前處於會議前緘默期，惟市場對於這次會議維持利率不動看法一致，機率高達97%，會後也會有點陣圖觀察官員對年內利率看法，市場對最近降息時間點可能落在9月，年內降息次數約二次。

美國近期通膨放緩，5月CPI年增率2.4%，低於市場預期的2.5%，剔除波動較大的食品和能源後，美國5月核心CPI年增2.8%，低於市場預期的2.9%；月增率部分，5月CPI月增率由0.2%降至0.1%，剔除波動較大的食品及能源後，美國5月核心CPI月增率也由0.2%降至0.1%，均低於預期。不過，目前僅為關稅政策宣布後第一個完整的月分，因此關稅對通膨的影響仍不明朗，需持續觀察。

台股部分，雖然近期美股持續反彈至年初高位，不過，地緣政治風險有升溫情況，俄烏和談並無交集，以色列上周發動「雄獅崛起」軍事行動，大規模空襲伊朗核子軍事設施，包括伊朗伊斯蘭革命衛隊指揮官沙拉米、及武裝部隊總參謀長巴蓋里喪命，伊朗也向以色列發射大規模無人機反擊，雙方軍事衝突大幅升級。

受到地緣政治風險升溫，反應在油價和金價上，上周分別大漲至78.5美元和3,444美元，避險情緒升高。上周台股在美股走高下一度來到22,470點創反彈新高，周五收在22,072點，周漲幅1.9%，連續第二周上漲。

台股上周一度重回年線22,300點之上，不過，目前年線開始扣抵去年7月24,416點新高位置，短期年線仍有下彎壓力，加上近期除息扣抵點數約750點，指數仍可能在22,000點附近整理。

統計近十年來台股6月表現，6月平均上漲機率達七成，平均漲幅約1.2%，近五年來6月平均漲幅也有1.8%，台股後續也不需要過度悲觀。

操作建議部分，目前持股可保持四至五成，勿追高；選股方面，留意績優除息股填息機會、投信ETF建倉股、輝達GB供應鏈、具漲價議題的CCL、記憶體、CPO、新台幣升值受惠股，以及夏季概念股如觀光、航空、重電、綠能等族群。

（第一金投顧董事長）