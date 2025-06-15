暑假概念股 短多關注

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

暑假旺季即將到來，加上新台幣兌美元匯率上周再度升破30元，可望帶動出國觀光人潮，包括統一（1216）、雄獅、宇峻等內需消費、旅行社、文創、線上遊戲、電競、航空等「暑假概念股」，營運受惠可期，將添增股價多頭柴火。

台新投顧副總經理黃文清指出，國內民眾消費力道強勁，且暑假時間相對較長，觀察進入旺季的暑假概念股，營收都有明顯季節效應。

台幣匯率自第2季以來強勁升值，預期將帶動民眾出國熱潮更加旺盛，雄獅第1季EPS達4.5元，股價自4月股災後一路上漲不回頭，其餘如山富、五福等旅行社股，股價同步強勢反彈。

隨大型活動及演出持續增加，營運強強滾，寬宏藝術第1季EPS達3.8元，第3季將有江蕙、莎拉布萊曼等大咖演唱會加持，挹注營運動能，近日股價創新高，至於寬魚國際、必應等相關個股，都維持高檔震盪態勢。

線上遊戲族群先前股價反彈後，率先拉回整理，其中，逾九成營收來自遊戲海外授權及網路遊戲App的鈊象，獲得外資買盤持續挹注，短期底部逐漸成形，除息行情蓄勢待發，宇峻、辣椒、橘子、華義等亦可留意。

暑假 新台幣 台幣匯率

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