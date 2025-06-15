小摩：台灣金融股優於壽險股 看好這兩檔金控股

摩根大通證券（小摩）發布報告指出，在亞太金融股中，台灣的銀行股雖然不便宜，但波動低，整體來看風險調整後的報酬率（夏普值）高。在個股中，最看好中信金（2891）及永豐金。

小摩在過去三周與美國、加拿大、中國大陸、新加坡及泰國投資人會談。在這些國際投資人關心的金融股主題中，台灣相關議題集中在新台幣、成長動能強及價格居高不下。

在美元議題方面，小摩匯率團隊對美元看法謹慎保守，但今年以來美元指數已大跌10%，短期直線下跌並不一定是好事。因此，就金融股來看，小摩仍是採取由下而上的選股策略，預期美元兌亞洲貨幣未來三個月可能區間整理。

在利率方面，小摩預期，未來一年（到2026年6月），美聯準會將降息4碼，聯邦基金利率將從4.5%降到3.5%；台灣將降息1碼，其他亞太國家降息1~4碼不等。

小摩指出，不少投資人錯失台灣銀行股投資機會。以股東權益報酬率（ROE）來衡量，台灣銀行股的價格並不便宜。不過，台灣銀行股的波動低，且放款成長率高，過去五年的放款年均複合成長率（CAGR）為8%，因此夏普值相當高。

小摩發現，部分基金對於台灣金融股有投資興趣，對銀行股的看好程度優於壽險股。小摩的首選個股仍是中信金（即使股價表現已優於大盤）及永豐金，追求優質股的中長線投資人則可考慮玉山金。