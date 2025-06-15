小摩：台灣金融股優於壽險股 看好這兩檔金控股

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
摩根大通證券（小摩）發布報告指出，在亞太金融股中，台灣的銀行股雖然不便宜，但波動低，整體來看風險調整後的報酬率（夏普值）高。 路透
摩根大通證券（小摩）發布報告指出，在亞太金融股中，台灣的銀行股雖然不便宜，但波動低，整體來看風險調整後的報酬率（夏普值）高。 路透

摩根大通證券（小摩）發布報告指出，在亞太金融股中，台灣的銀行股雖然不便宜，但波動低，整體來看風險調整後的報酬率（夏普值）高。在個股中，最看好中信金（2891）及永豐金。

小摩在過去三周與美國、加拿大、中國大陸、新加坡及泰國投資人會談。在這些國際投資人關心的金融股主題中，台灣相關議題集中在新台幣、成長動能強及價格居高不下。

在美元議題方面，小摩匯率團隊對美元看法謹慎保守，但今年以來美元指數已大跌10%，短期直線下跌並不一定是好事。因此，就金融股來看，小摩仍是採取由下而上的選股策略，預期美元兌亞洲貨幣未來三個月可能區間整理。

在利率方面，小摩預期，未來一年（到2026年6月），美聯準會將降息4碼，聯邦基金利率將從4.5%降到3.5%；台灣將降息1碼，其他亞太國家降息1~4碼不等。

小摩指出，不少投資人錯失台灣銀行股投資機會。以股東權益報酬率（ROE）來衡量，台灣銀行股的價格並不便宜。不過，台灣銀行股的波動低，且放款成長率高，過去五年的放款年均複合成長率（CAGR）為8%，因此夏普值相當高。

小摩發現，部分基金對於台灣金融股有投資興趣，對銀行股的看好程度優於壽險股。小摩的首選個股仍是中信金（即使股價表現已優於大盤）及永豐金，追求優質股的中長線投資人則可考慮玉山金。

銀行股 小摩

延伸閱讀

CPO爆發倒數！小摩：2027迎轉折年、三台廠受惠

中信金股東會／總座高麗雪：ROE 居第二名、獲利排第三名

中信金、永豐金 小摩力挺

外資上周大賣這2檔壽險型金融股 為什麼卻是投信的最愛？

相關新聞

中東衝突 台股備戰三情境 大盤將於年線上下區間震盪

台股面臨中東緊張情勢升溫、短線漲多、新台幣強升等三大考驗，加權指數承壓備戰。法人周末緊急針對以伊戰爭沙盤推演三情境，在局...

台股面臨漲多拉回 高盛看好科技六大次產業

台股面臨漲多拉回，但人工智慧（AI）概念仍是法人看好的布局焦點。高盛證券看好科技六大次產業，可伺機承接，包括AI伺服器O...

就市論勢／電子零組件股 有看頭

台積電董事長魏哲家於6月3日的股東會釋出樂觀展望，帶動台積電股價重回千元之上，也讓上周台股出現短暫軋空行情。

黃詣庭專欄／漲價題材、升值受惠股 聚光

美中貿易談判上周達成共識，美對中關稅降至55%，其中包括10%對等關稅，20%芬太尼處罰關稅和25%原本既有關稅；中對美...

暑假概念股 短多關注

暑假旺季即將到來，加上新台幣兌美元匯率上周再度升破30元，可望帶動出國觀光人潮，包括統一（1216）、雄獅、宇峻等內需消...

一周盤前股市解析／AI伺服器族 盤面焦點

台股上周五（13日）受中東危機衝擊，早盤一度跌逾300點，終場下跌214點收在22,072點，回測半年線支撐。投顧法人表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。