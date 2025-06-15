就市論勢／電子零組件股 有看頭

經濟日報／ 曾炎裕（群益投顧副總裁）
圖／經濟日報提供
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盤勢分析

台積電（2330）董事長魏哲家於6月3日的股東會釋出樂觀展望，帶動台積電股價重回千元之上，也讓上周台股出現短暫軋空行情。

不過，台股仍面臨新台幣強升與關稅兩大變數影響。上周美元指數下跌，新台幣升值最高至29.625元，進入季底，出口商關心匯率穩定，而且新台幣升值對出口廠商衝擊大，能實質轉嫁空間有限。

關稅方面，美中倫敦貿易磋商會談後，美國總統川普不甘寂寞，放話二周內設定關稅稅率，「要不接受，要不拉倒。」原訂90天的對等關稅寬限期將於7月8日到期，進入倒數計時階段。

本周美日將於G7峰會前舉行會談，川普態度轉硬是談判伎倆或「TACO」表現，深受關注。市場預期川普政府將清理關稅戰場，7月起美股焦點轉至OBBB法案與美債。

投資建議

加權指數於年線反覆震盪整理，焦點在個股季底作帳行情，最新變數是以色列攻擊伊朗核設施，造成油價短線大漲，川普、以色列與納坦雅胡又將占據媒體版面。

5月起台積電股價上漲，帶動指數攻上22,000點，但也出現「拉積盤」，外資作多期指並靠台積電拉高指數，但多數類股逆勢下跌。

指數高檔震盪容易導致投資人「賺指數，賠差價」，資金集中在各族群指標股，短線建議聚焦台積電與相關供應鏈，季底作帳指標為具備AI成長趨勢的各種電子零組件股。

關稅 新台幣 台積電

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