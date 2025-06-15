法人、集團作帳股將動起來 緯創、台塑等可望扮演多頭明燈

時序接近第2季底，法人、集團等作帳行情蓄勢待發，緯創（3231）、台塑（1301）等16檔法人近日買超、且具集團色彩的強勢股，可望在盤勢震盪中脫穎而出，扮演多頭明燈。

統一投顧董事長黎方國、群益投顧董事長蔡明彥分析，台股拜「TACO交易（Trump Always Chickens Out）」盛行，及AI利多題材頻傳，不僅回補4月7日「川普缺口」，並一度收復年線，多頭重掌發球權，但近二日在高檔賣壓出籠下，盤勢轉為震盪盤軟。

法人認為，美聯準會降息預期升溫，加上台股波段漲幅及位階相對落後，且中東地緣政治風險應不至衝擊行情大幅回檔，研判近期指數可望維持在年線22,298點至21,921點間整理，以消化不確定因素，整理後仍有機會挑戰3月13日長黑高點22,552點。

台新投顧副總經理黃文清指出，隨6月底進入倒數計時，包括投信等機構法人，及集團旗下個股都有拉抬股價、美化帳面壓力，作帳行情值得期待。

篩選法人近五日買超，股價位階相對偏低、或下半年營運展望正向的集團股，包括：緯創、華邦電、南亞科、聯電、英業達、潤泰新、神達等，主要分布於緯創資通、華新、台塑、聯電、潤泰、聯華神通等集團，其他還有奇鋐、台塑、台化、神基、潤泰全、富世達、華碩、台塑化、緯穎等。