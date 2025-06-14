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中東地緣政治升溫 台股失守年線、周線仍二連紅

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

加權指數13日下跌214點，收在22,072點，成交量3,746億元。籌碼面部分，三大法人賣超93.4億元；其中外資現貨賣超7.9億元，期貨淨空單增加3,024口至42,000口；投信買超49.8億元，自營商賣超135.2億元。雖然連兩個交易日下跌，台股本周仍上漲412點，漲幅1.9%，且周線二連紅。

永豐期貨指出，周四美國公布PPI數據比預期低，加上美國總統川普與聯準會主席鮑爾喊話大幅降息，整體美股四大指數皆上漲。但在台股開盤前，以色列在美國的預估前先行空襲伊朗相關核設施，導致油金大漲、全球指數下跌， 而台股方面13日早盤下跌近300點，資金流轉方面很明顯轉入相關軍工、生技、資產、黃金等類股。而台積電（2330）方面13日為第二天貼息，相關權值股表現也不佳，目前加權指數失守年線，但指數22,000點大關附近有撐，可留意後續以色列與伊朗戰火是否會持續升溫。

永豐期貨分析，另外距離7月9日的對等關稅大限不到一個月，川普可能將在未來一兩周發函貿易夥伴說明協議條款，而下周為全球央行周，19日周四凌晨兩點美國聯準會將召開FOMC會議，當日也為美國的六月節，相關的指數期貨將於20日凌晨1點提早收盤又遇20日為美股四巫日，投資人須留意相關轉倉問題降低流動性風險。

美國聯準會 期貨

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