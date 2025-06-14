外資主力砍倉 台股連二跌

中東地緣政治風險急升，衝擊台股昨（13）日開低走低，在外資轉買為賣，加上自營商及市場主力群紛紛砍倉，加權指數終場下跌214點、收22,072點，跌破5日線、連二跌。

台股本周上漲412點、漲幅1.9%。不過，近兩日盤弱，法人認為，台股下周延續盤軟走勢壓力大，主因包括短線漲多修正、技術指標過熱、地緣政治風險升溫等三大因素，恐壓抑行情走勢。

以色列昨日凌晨對伊朗發動空襲，中東新一輪戰爭風險驟然升高，台股昨天開低走低，最低跌至21,984點、大跌303點，回測半年線支撐，終場仍跌0.9%，連兩日收黑，成交量則放大至3,746億元。

三大法人共賣超台股93.4億元，其中外資連三買後，昨天轉買為賣，賣超7.9億元；投信則轉賣為買，買超49.8億元；自營商轉買為賣，賣超135.2億元。八大公股行庫則買超4.3億元。

展望後市，綜合華南投顧董事長呂仁傑、台新投顧副總黃文清、投信台股研究團隊的看法，以色列對伊朗發動襲擊，伊朗也展開報復，使得中東局勢急遽升溫。

由於大盤此波從4月初的低點反彈回到年線，已逾5,000點，預料在年線附近仍將處震盪。法人建議，現階段以短線價差操作為主，在避險情緒升溫下，可聚焦新台幣升值概念股、或5月營收亮眼個股。