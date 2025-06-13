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證交所配發6元股利

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

臺灣證券交易所昨（13）日股東會完成董監改選。雖然主管機關指派的六席公益董事、一席公益監察人名單尚未出爐，但預料現任董事長林修銘、總經理李愛玲應都在公益董事名單上，待6月17日董事會時，將可望雙雙獲得續任。

證交所股東會並通過去年各項財務決算表冊、盈餘分配，以及修改公司章程等多項議案，決議配發6元股利，其中，包括現金股息、股票股利各3元。

林修銘表示，回顧2024年，全球政經局勢充滿挑戰，增加市場不確定性，所幸臺灣展現堅強的經濟韌性，臺股年底收在23,035點，創歷史新高，年度漲幅逾28%，在國際主要股市中，僅次於那斯達克指數，排名第二。上市股票總市值揚升至73.9兆元，全年成交值近100兆元，雙雙刷新歷史紀錄。

展望今年，面對美國關稅措施、地緣政治衝突、及全球供應鏈重組等挑戰，林修銘認為，上市公司仍將繼續展現韌性，化解挑戰，證交所會積極爭取國內外具潛力的企業掛牌上市，並開發多元化商品，持續深化與國際市場的互動，壯大資本市場規模。

李愛玲指出，臺灣資本市場2024年國際排名大步向前，截至去年底，集中市場市值達第12名，日均值躍居第十名，並有36家公司IPO掛牌，是近12年來新高水準；蓬勃發展的ETF新增21檔至174檔，資產規模達3.4兆元，全年成交量大幅成長95%。

李愛玲強調，證交所將持續致力於海外招商引資、深化ESG、推動ETF跨境掛牌等，並力推創新板成為亞洲版那斯達克。

董事長 股東會

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