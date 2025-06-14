就市論勢／IC 設計、邊緣運算 聚焦

盤面分析

台股昨（13）日受以色列對伊朗開戰影響下跌214點，跌幅0.9%，指數收22,072點，本周台股周線連二紅，周漲幅1.9%，上漲412點，平均日均量3,694億元。

三大法人方面，本周投信與外資雙雙站在買方，攜手回補台股，外資單周加碼473.4億元，投信連續第五周買超，金額131.9億元，僅自營商第四周站在賣方，本周小幅調節19.2億元；三大法人合計買超586.1億。

投資建議

選股方面，AI產業長線展望依舊樂觀，輝達推出NVLink Fusion搶攻ASIC市場商機，預估此舉也將可使AI伺服器產業更加蓬勃發展，組裝廠組裝能力持續提升，預期明年Blackwell庫存晶片將被快速消化。

下半年操作難度高，選股上建議採多元平衡布局、選股不選市，可聚焦晶圓龍頭大廠供應鏈、IC設計、邊緣運算、雲端AI、機器人、低軌衛星、必要性消費品、金融等。