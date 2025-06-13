台灣國際投資淨資產掉排名 台股大漲28％竟是最大原因

中央銀行13日發布2024年底國際投資部位統計，我國對外總資產3兆348.7億美元，年增5.1％；對外負債1兆4786.5億美元，年增25.6％，對外資產與負債雙雙創歷年新高，資產與負債相抵後，國際淨資產部位1兆5562.3億美元，較上年減少9％，在全球淨債權國排名由上年的第5名退後至第6名。

央行經研處副處長陳裴紋說明，最大淨債權國排名，台灣從第5名退到第6名，主要是因為去年台股漲幅遠超過其他國家的股市，台股加權股價指數去年大漲28.5％，僅略低於那斯達克指數的28.6％，遠優於其他指數，美國道瓊漲12.9％，日本股市漲19.2％，德國股市漲18.8％，香港股市漲17.7％，新加坡股市漲16.9％，英國漲5.7％，南韓下跌9.6％。

陳裴紋表示，台灣的對外投資是債大於股，外資來台投資則大多在股市，當股價大幅變動時，台灣的負債面變化就會大於資產面的變化，因此台灣對外負債增加的額度，就會大於對外資產增加的幅度，導致台灣的對外淨資產減少。

外資來台投資股票對台灣而言是負債，陳裴紋說，外資來台證券投資占整體負債66.7％，股票高達66.4％，在總負債中占比非常大，因此當台股股價大漲時，負債增額就會大增。

我國對外投資的部分是資產面，投資股票占對外投資的比重只有13.9％，部位相對小很多，同時其他國家股市的漲幅也不及台灣股市，因此資產的增幅相對較小。2024年底對外負債增額3011.5億美元，大於對外資產增加的1481.7億美元，最後呈現出來的就是台灣的淨資產呈現減少。

2024年全球國際投資部位淨資產排名相較於2023年，排名略有變動，德國以3兆6365億美元擠掉日本成為第一，日本3兆4938億美元退居第二，第三名中國大陸、第四名香港排名不變，挪威以1兆7353億美元擠下台灣成為第五名，台灣以1兆5562億美元退居第二。加拿大、瑞士、俄羅斯排名依序第七、第八、第十，排名不變，南韓以1兆1023億美元躋身第九，把上年排名第九新加坡擠至第十一。

南韓股市2024年下跌9.6％，新加坡股市去年上漲16.9％，表現比南韓股市好很多，但淨資產排名卻退後2名，顯示受到外資青睞且股價走揚的國家，國際投資淨資產部位排名會受到外資股票投資的負債效果影響。