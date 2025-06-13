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外資本周轉買超！大買航空股、這些金融股還是最愛

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股13日收在22,072.95點， 下跌214.87點，失守5日線， 但本周指數仍上漲412.29點，三大法人轉為買超586.11億元， 其中外資買超473.44億元，統計外資買賣超個股發現，非壽險金融股仍是最愛。本報資料照片
台股13日收在22,072.95點， 下跌214.87點，失守5日線， 但本周指數仍上漲412.29點，三大法人轉為買超586.11億元， 其中外資買超473.44億元，統計外資買賣超個股發現，非壽險金融股仍是最愛。本報資料照片

台股13日收在22,072.95點， 下跌214.87點，失守5日線， 但本周指數仍上漲412.29點，三大法人轉為買超586.11億元， 其中外資買超473.44億元，統計外資買賣超個股發現，非壽險金融股仍是最愛，買超前十名中占了6檔，唯一進榜的傳產股為長榮航（2618），且高居外資周買超冠軍，台積電（2330）雖陷入貼息， 本周也是外資買超重要標的。

以伊開戰下，中東局勢緊張升高，亞股13日一片綠油油，台股盤中一度大跌303.46點，下探至21,984.36點， 權王台積電除息第2天， 仍是開低走低的貼息表現，終場收在1,030元， 下跌15元、聯發科（2454）、神達（3706）、世芯-KY（3661）、南亞科（2408）等電子股也走弱。

不過，金融股成為撐盤指標，國泰金（2882）、華南金（2880）、兆豐金（2886）、玉山金（2884）、永豐金（2890）、中信金（2891）等收紅； 貨櫃股的陽明海運（2609）也轉強， 收漲2.92%，大盤指數跌勢收斂， 以22,072.95點收盤，下跌214.87點，三大法人賣超93.8億元， 其中外資賣超7.97億元，投信買超49.41億元，自營商賣超（合計）135.24億元。

台股大盤本周上漲412.29點， 周漲幅1.9%，三大法人本周合計買超586.11億元， 其中外資買超473.44億元，投信買超131.96億元。

統計本周外資買賣超個股發現， 周買超前十名依序是長榮航、彰銀（2801）、永豐金、國票金（2889）、京城銀（2809）、台積電、華邦電（2344）、第一金（2892）、友達（2409）、群益證（6005）等；外資本周買超長榮航98,187張最多，且是前十大買超股中唯一的傳產股。

金融股有6檔進榜，權王台積電除息第2天仍走弱， 但本周深受外資買盤加持，外資本周買超台積電46,546張。

統計外資本周賣超前十大個股依序是國泰金、富邦金（2881）、陽明、中信金、凱基金（2883）、大同（2371）、寶成（9904）、群光（2385）、和碩（4938）、台新金（2887）等；本周賣超國泰金逾36萬張最多，其次是賣超富邦金逾18萬張。

金融股 外資 台股 台積電 傳產股 三大法人

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