5月來11檔上市櫃、掛牌首日比一比 這檔大漲逾9成最搶眼

台股5月以來上漲1,837.92點，上市櫃掛牌新股也沾光，掛牌首日大多有亮眼的蜜月行情，讓抽中新股的投資人獲利落袋，統計5月新上市櫃股達11家，包括5家上市，6家上櫃，以掛牌日的表現來看， 首推13日上市的意騰-KY（7749），盤中一度衝達650元， 終場收635元， 大漲305元， 漲幅92.42%；其次則是愛派司（6918），上市首日漲幅達80%。

5月以來合計有11家新股掛牌，以掛牌首日的收盤價來看，包括6月13日上市的意騰-KY、6月10日上市的愛派司、5月28日上櫃的意藍（6925）、5月28日上市的兆聯實業（6944）、5月16日由創新板轉上市的GOGOLOOK（6902）等5家新掛牌公司，首日掛牌的收盤漲幅超過4成。

5月21日上市的創控掛牌首日漲幅逾3成；漲幅逾2成的則有昶瑞機電（7642）及久禾光（6498）；漲幅逾1成的有生合（1295）及金利食安（7743）；立誠（6597）也小漲。

聯發科（2454）小金雞意騰-KY以每股330元掛牌上市，13日早盤以608元開高， 上漲278元， 漲幅84.24%，盤中一度衝達650元， 大漲320元，股價狂飆近倍， 漲幅達96.96%，中籤的投資人若是賣出可賺32萬元， 終場收在635元，上漲305元， 漲幅92.42%， 蜜月行情亮眼。

意騰-KY 專精於AI聲學處理及語音識別與互動技術，以類神經網路演算法、聲學技術與晶片設計為核心，聚焦「人與人的通訊交流」及「人與機器的智能互動」兩大應用場景，提供全方位AI聲學處理及語音識別與互動的完整解決方案。

意騰-KY主要產品可區分為AI ASIC產品及提供AI智財授權暨技術服務產品，效能遠勝傳統技術；目前透過「 ASIC」與「智財授權」AI雙引擎產品策略，為客戶提供高整合度且具延展性的語音解決方案，已成功打入全球多家Tier 1品牌大廠，產品應用包括北美一線品牌筆電、日系知名消費性電子品牌耳機、著名的品牌對講機及遊戲機等。

另外，愛派司在6月10日以每股75元掛牌上市，終場收在135元，上漲60元，掛牌首日漲幅80%；意藍每股承銷價45.8元，5月28日上櫃首日收在74.8元，上漲29元，漲幅63.31%。