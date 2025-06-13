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證交所股東會／通過配發股利6元 創歷史次高

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
臺灣證券交易所13日舉行股東常會。記者蔡靜紋/攝影
臺灣證券交易所13日舉行股東常會。記者蔡靜紋/攝影

證交所董事長林修銘。記者蔡靜紋/攝影
證交所董事長林修銘。記者蔡靜紋/攝影

臺灣證券交易所13日召開股東常會，通過每股配發6元股利案，其中現金股利、股票股利各半，2024年股利為僅次於2021年的6.4元，為股票面額調整以來的歷史次高。

證交所本屆股東常會亦進行董監事改選，共選出六席董事、兩席監察人。

證交所2024年繳出漂亮業績，稅後純益135.54億元，合併報表的稅後純益175.79億元。

證交所董事長林修銘致詞時表示，回顧2024年，全球政經局勢充滿挑戰，烏俄戰爭與中東衝突持續延燒，美中科技與貿易競爭加劇，增加市場不確定性。然而，在此環境下，台灣展現堅強經濟韌性，內需穩健、進出口暢旺，加上半導體業受惠人工智慧（AI晶片需求及高效能運算產業的持續成長，增添整體資本市場的活力。臺灣加權股價指數年底收在23,035.10點，創歷史新高，年度漲幅逾28%，在國際主要股市中，僅次於Nasdaq指數，排名第二。此外，上市股票總市值揚升至73.9兆元，全年成交值近100兆元，雙雙刷新歷史紀錄。

2025年以來，雖然面臨美國關稅措施、地緣政治衝突及全球供應鏈重組等挑戰，相信有堅實基礎的台灣上市公司依然能繼續展現韌性，化解挑戰。證交所全體員工亦將秉持策略性與前瞻性思維，積極爭取國內外具潛力的企業掛牌上市，並開發多元化的商品，持續深化與國際市場的互動，壯大資本市場規模。

證交所總經理李愛玲接著表示，證交所2024年持續推動IPO業務，2024年新增36家公司上市掛牌，為近12年來高點，主要是透過與證券商、會計事務所等機構合作，讓國內外優質企業可以了解台灣資本市場，同時為服務海外公司，成立資本服務團，提供一站式服務。

針對已上市公司，除與相關單位合作外，也舉辦主題式業績發表會，例如數位雲端、綠能環保等，讓投資人了解上市公司，並要求上市公司掛牌後，要提出提升企業價值的具體作法，證交所並提供專區供上市公司揭露，持續鼓勵上市公司揭露相關資訊。

統計至2024年底時，上市公司家數達1,031家，總市值達73.9兆元，在世界排名第12；日成交均值為4,124億元，全球排名第10。

李愛玲致詞時同時預告兩件大事，一是今年10月中將舉辦「台灣周」，二是主管機關已於去年12月公告日本為台灣承認的境外ETF基金註冊地與基金管理機構所在地，有利於今年推動雙掛牌商品，預計今年第3季在台灣證券交易所、東京交易所掛牌。此外，有鑑於國際政經情勢變化仍大，證交所將持續關注。

證交所常駐監察人許富皓(左起)、董事長林修銘、總經理李愛玲。記者蔡靜紋/攝影
證交所常駐監察人許富皓(左起)、董事長林修銘、總經理李愛玲。記者蔡靜紋/攝影

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