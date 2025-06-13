三大法人賣超93.8億元、本周回補586億元 3檔權值漲贏大盤

以伊開戰，中東局勢緊張升高，亞股13日一片綠油油，台股也在台積電（2330）、聯發科（2454）、神達（3706）、世芯-KY（3661）、南亞科（2408）等電子要角紛紛走弱下，盤中一度大跌303.46點、下探至21,984.36點；所幸，盤中股王信驊（5274）重返填息路並填息達陣，國泰金（2882）、陽明海運（2609）等傳產巨頭也紛紛轉強，終場指數跌點縮減至214.87點、報22,072.95點，但仍失守5日線，而總成交值則增至3,653.3億元，三大法人賣超93.8億元。累計本周，集中市場續漲1.9%，三大法人轉買超586.11億元。

統計三大法人13日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超7.97億元，投信買超49.41億元；自營商賣超（合計）135.24億元，其中自營商（自行買賣）賣超57.84億元、自營商（避險）賣超77.4億元。

累計本周，集中市場上漲412.29點、漲幅1.9%，周線連2紅，日均量增至3,572.2億元。三大法人轉買超586.11億元。

觀察本周台股個股漲幅前三名分別為：昶瑞機電（7642）漲42.68%、收117元，合一（4743）漲32.81%、收76.5元，醫影（6637）漲32.62%、收98.8元。跌幅前三名分別為川飛（1516）跌20.5%、收17.65元，勝一（1773）跌19.74%、收122元，美亞（2020）跌15.48%、收23.75元。

權值股表現上，台積電周漲3.52%、收1,030元，5日線得而復失；鴻海（2317）周漲2.29%、收156.5元，站穩3短均之上；聯發科周跌2.34%、收1,250元；富邦金（2881）周跌1.48%、收86.5元，摔下5日線；廣達（2382）周漲4.17%、收287.5元，持續沿5日線向上墊高。

分析師指出，川普再度提起關稅議題，加上中東局勢緊張升溫，市場情緒受影響，台股也在台積電持續貼息下，短線恐面臨高檔震盪。此外，下周台灣與美、英、日等央行都將召開利率會議，市場密切關注貨幣政策走向，將牽動資金流向並加劇匯率波動。