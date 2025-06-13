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台股下跌214點收22,072點 台積電下挫15元收1,030元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股。圖／AI生成
台股。圖／AI生成

台股13日早盤以22,215.5點開出，終場收22,072.95點，下跌214.87點，跌幅0.96%，成交量3,653.3億元。櫃買則收231.18點，下跌3.59點，台積電（2330）收1,030元，下跌15元。

盤面上以類股來看，以橡膠、資訊服務、化工、造紙、半導體、光電、電機機械較為弱勢；另外則以金融保險、水泥、食品、塑膠等較為強勢。

觀察台股成交額排行榜，量大弱勢的有，聯發科（2454）、神達（3706）、世芯-KY（3661）、鴻海（2317）、南亞科（2408）、富邦金（2881）、華經（2468）、亞光（3019）、富喬（1815）、華星光（4979）、聯鈞（3450）、金像電（2368）、聯茂（6213）、漢唐（2404）、萬海（2615）、台燿（6274）、聯亞（3081）、台達電（2308）、華城（1519）等。

而量大強勢的則有，貿聯-KY（3665）、國泰金（2882）、奇鋐（3017）、長榮（2603）、雙鴻（3324）、緯創（3231）、新盛力（4931）、世紀鋼（9958）、大量（3167）、富世達（6805）、台光電（2383）、環宇-KY（4991）、緯穎（6669）、陽明海運（2609）、智邦（2345）、中信金（2891）、安國（8054）等。

統一投顧表示，川普再掀關稅議題、中東局勢緊張干擾投資情緒；美國5月PPI符合預期且初領失業金人數高於市場預期，市場樂觀期待Fed降息，推升美股上漲、美債殖利率下滑，然美元貶破今年低點，新台幣將再度面臨升值考驗。台股指數技術面，短期均線仍維持多頭排列，惟台積電昨日除息行情失靈，短線上面臨高檔漲多震盪，操作建議以流動性佳的中大型權值股為主，技術面轉強及有題材的個股為輔，推薦族群聚焦：AI概念股、機器人、科技材料升級或替代概念、重電及能源及軍工等。

台股指數 台積電

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