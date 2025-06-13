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股王信驊一日填息達陣 國巨等跟著邁向填息路

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股股王信驊（5274）除息首日，股價先跌後漲，盤中逆勢衝上4,600元。聯合報系資料照
台股股王信驊（5274）除息首日，股價先跌後漲，盤中逆勢衝上4,600元。聯合報系資料照

台股股王信驊（5274）除息首日，股價先跌後漲，盤中逆勢衝上4,600元，一日填息達陣，並帶動同為除息首日的國巨（2327）、禾瑞亞（3556），以及榮運（2607）、嘉里大榮（2608）、慧洋-KY（2637）等同步邁向填息路。

信驊13日接力台積電（2330）除息，每股配息52元，早盤股價開平為4,495元後，一度翻黑跌至4,380元、回測5日線，所幸，承接買盤積極進駐，盤中股價順利翻紅，目前衝高至4,600元，填息達陣。

信驊受惠AI伺服器商機暢旺，經營層日前調高第2季營收預估，由原本預估的17億~18億元、上調至19~20億元，增幅逾一成，上半年營收有望倍增，第3季也看旺，預期全年可望穩健成長，全年營運可望再創新高。

美系外資最新報告指出，AI商機暢旺，雲端資本支出回溫，整體需求轉趨正面，有益於CPU與非標準型AI伺服器市場擴張。外資將信驊投資評等調升至「優於大盤」，並大幅上修目標價，從原本的3,000元一舉拉升至5,000元。

法人表示，以台積電為首的6月上市櫃公司除息高峰到，加計台積電、聯電（2303）、長榮（2603）等245檔個股，至6月底前除息，預計配發5,245億元股息，隨現金股息再投入，可望增添台股資金活水。

除息 台積電

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