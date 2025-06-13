空頭壓境也擋不住！製鞋股王來億逆勢狂奔 寶成也穩高

台股13日續弱，指數跌破5日線，各大類股普遍承壓，導致運動休閒族群盤中翻黑，但部分製鞋股展現抗跌韌性，股王來億‑KY（6890）盤初一度觸及漲停，與老牌大廠寶成（9904）攜手撐盤，在空頭氛圍中穩守高檔。

來億‑KY股價自4月底挑戰季線失敗後，經歷兩波整理，近日於280元附近回穩，12日多頭發動反攻，成功收復月線與300元關卡，13日早盤更一度攻上漲停331元並觸及季線，雖然外資偏空操作及大盤壓力使漲幅收斂至約4%，季線得而復失，但仍站穩300元之上，並帶動寶成小幅上漲，豐泰（9910）亦積極向平盤靠攏。

來億5月合併營收達35.81億元，年增1.3％，前五月合併營收179.03億元，年增25.19％。其主要客戶涵蓋Adidas、HOKA、Converse等國際品牌，另有The North Face、Vans、ALTRA、TEVA及Uniqlo等，且積極爭取包括ON Running在內的新客戶。

產能方面，來億印尼新廠自去年5月小量投產，預計今年放量，並因應Adidas訂單暢旺，將投資1億美元設立第三座印尼億宥廠，預計2026年逐步投產，隨著新廠陸續投產，產能大幅提升，有望有效支撐未來營運成長。

產業面則受美國關稅政策影響顯著，Nike已宣布自2025年6月起調漲部分鞋款價格，漲幅介於2至10美元，主要針對售價100美元以上商品，這是因應美國對中國及越南等地進口商品加徵高額關稅，導致成本大幅上升。Nike此舉被視為產業價格帶動效應的開端，預期Adidas與Puma等品牌將跟進調價，長期有助於產業毛利率及獲利能力提升，但短期可能帶來銷售波動與市場調整。

整體而言，來億‑KY憑藉穩健的客戶基礎與產能擴充，展現抗跌力道，搭配產業價格調整趨勢，營運成長動能可期。