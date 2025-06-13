快訊

才發生重大空難 印度航空普吉島飛德里航班驚傳收「炸彈威脅」

《漫威》火箭浣熊來敲門？牠站立無辜神情爆紅 網友全被萌翻「太療癒」

東勢農民醫院火警！150人急疏散 B1機房「無熔絲開關」燒熔冒黑煙

台股「類股輪動」主動式基金優勢到

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股歷經4月大跌後，在AI類股帶頭之下收復年線關卡，國泰台灣高股息基金基金經理人梁恩溢觀察指出，台股這波反彈仍以AI類股為主流，目前許多股票評價已慢慢變貴，但有部分仍被低估或尚未反映，類股輪動態勢明顯，建議採取定期定額，逢機加碼的主動式基金的策略進行操作，讓對市場態勢較敏感的經理人以選股方式進行布局。

國泰台灣高股息基金基金經理人梁恩溢表示，台股4月大跌是因美國總統川普突然宣布遠高於市場預期的對等關稅，引發全球經濟衰退恐慌，股債匯市三殺，也導致川普在後續談判空間侷促，被華爾街戲稱「TACO交易」，暗諷川普總是臨陣退縮（Trump Always Chickens Out），但這其實這都是形式所逼。貨幣及財政政策效果通常會有兩個季度的遞延，因此川普關稅的發酵時間點可能會反映在9或10月的經濟數據上，如今的第2、第3季是空窗期，建議回過頭來觀察基本面。

梁恩溢說明，台股此波反彈是以AI類股為主流，許多傳產股趴地不起，甚至金融股5月獲利也呈現大幅衰退的現象，觀察市場狀態，可見消費性電子庫存建立非常小心，目前AI晶片及通訊產品的庫存則低於平均，台積電董事長魏哲家近來在股東會中被問及美國設廠成本問題時脫口「就像鼎泰豐到美國貴又不好吃」，暗示台積電到美國設廠也會走這種模式來轉嫁成本，而全球高速運算（HPC）晶片的需求仍然暢旺，並重申維持先前法說會釋出的成長展望，預期美元營收成長約25%不變。

梁恩溢指出，目前AI類股的評價慢慢變貴，但有部分股票的評價仍在「舒服」的狀態，預期指數在往後的一個季度不會再大幅攀升，但會出現類股輪動的狀況，尤其基本面有辦法上修的股票。如今AI有兩大利多在輝達（NVIDIA）身上，首先是H20晶片於中國大陸市場受阻，如今B40特供版突破美國限制，有望帶動營收成長，另外則是伺服器GB200在第1季時硬體設計良率供應不順，第2季也逐漸解決，推升AI回到起跌點，也有望再度往上攻。

梁恩溢總結，雖然第2季初始因為川普的對等關稅造成下跌，但如今看來，基本面並沒有比第1季還差，市場維持年初想法，甚至展望更佳，建議投資人採取定期定額、逢低單筆加碼的操作方法，像是國泰台灣高股息基金就適合長期投資，很多散戶想「買低賣高」，最後的動作卻是「賣低買高」，在低點因害怕而賣出，高點害怕錯過行情而追回來，應嚴守紀律，布局長線價值，忽略短線雜訊。

高股息 台股 AI

延伸閱讀

以色列襲擊伊朗 川普承認事先知情、重申美國未參與

人算不如天算！川普的壽辰閱兵美夢由於這原因恐怕辦不成

加州州長告川普洛杉磯派兵案開庭 法院外抗議聲不斷

關稅豁免期將至！川普政府揚言「有誠意能延後」 網酸：還有誰會信？

相關新聞

台股下跌214點收22,072點 台積電下挫15元收1,030元

台股13日早盤以22,215.5點開出，終場收22,072.95點，下跌214.87點，跌幅0.96%，成交量3,653...

股王信驊一日填息達陣 國巨等跟著邁向填息路

台股股王信驊（5274）除息首日，股價先跌後漲，盤中逆勢衝上4,600元，一日填息達陣，並帶動同為除息首日的國巨（232...

戰火爆發油價飆！00673R 成交量創歷史新高 7月2日反分割投票開跑

以色列對伊朗展開軍事行動，空襲後原油期貨旋即反映，於亞洲股市開盤期間大漲，而反映反向交易需求，期元大S&P原油反1（00...

北台灣最大家禽電宰場超秦企業6月18日登興櫃 認購價35元

超秦企業（8345）將於6月18日登錄興櫃，每股認購價35元。董事長卓靖倫13日表示，超秦去年白肉雞年屠宰量達1,865...

洛杉磯暴動衝擊股市？伊森：全球第4大經濟體、10%勞動力不可能沒影響

美國加州反對逮捕非法移民的示威行動持續升溫，洛杉磯街頭爆發激烈衝突，宛如戰場，如今抗議行動一路延燒至600公里外的舊金山，已有超過150人被捕。 美國當局近日在加州大規模掃蕩無證移民，引發洛杉磯民眾抗議，川普日前出動2000名國民兵平亂後，迅速升級成縱火等暴力事件，今天他又派出700名陸戰隊進駐，然而這樣的動亂或是驅逐非法移民的事件，是否跟全球市場，或著更精確說美國就業市場毫無關聯呢？今天伊森想從這個動亂事件切入，討論可能對就業市場的影響。 首先，從上圖出發，我們可以看到加州有33.3%的勞動力是外國出生的移民，這個數字幾乎是全美平均18.6%的兩倍。而自2022年以來的新移民占2.3%。

29.5價位來了！以色列攻擊伊朗 新台幣匯率續強升

新台幣對美元匯率續強，13日以29.64兌一美元小升2分開盤後，直探29.5價位，開盤1小時，新台幣最高來到26.502...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。