台股「類股輪動」主動式基金優勢到

台股歷經4月大跌後，在AI類股帶頭之下收復年線關卡，國泰台灣高股息基金基金經理人梁恩溢觀察指出，台股這波反彈仍以AI類股為主流，目前許多股票評價已慢慢變貴，但有部分仍被低估或尚未反映，類股輪動態勢明顯，建議採取定期定額，逢機加碼的主動式基金的策略進行操作，讓對市場態勢較敏感的經理人以選股方式進行布局。

國泰台灣高股息基金基金經理人梁恩溢表示，台股4月大跌是因美國總統川普突然宣布遠高於市場預期的對等關稅，引發全球經濟衰退恐慌，股債匯市三殺，也導致川普在後續談判空間侷促，被華爾街戲稱「TACO交易」，暗諷川普總是臨陣退縮（Trump Always Chickens Out），但這其實這都是形式所逼。貨幣及財政政策效果通常會有兩個季度的遞延，因此川普關稅的發酵時間點可能會反映在9或10月的經濟數據上，如今的第2、第3季是空窗期，建議回過頭來觀察基本面。

梁恩溢說明，台股此波反彈是以AI類股為主流，許多傳產股趴地不起，甚至金融股5月獲利也呈現大幅衰退的現象，觀察市場狀態，可見消費性電子庫存建立非常小心，目前AI晶片及通訊產品的庫存則低於平均，台積電董事長魏哲家近來在股東會中被問及美國設廠成本問題時脫口「就像鼎泰豐到美國貴又不好吃」，暗示台積電到美國設廠也會走這種模式來轉嫁成本，而全球高速運算（HPC）晶片的需求仍然暢旺，並重申維持先前法說會釋出的成長展望，預期美元營收成長約25%不變。

梁恩溢指出，目前AI類股的評價慢慢變貴，但有部分股票的評價仍在「舒服」的狀態，預期指數在往後的一個季度不會再大幅攀升，但會出現類股輪動的狀況，尤其基本面有辦法上修的股票。如今AI有兩大利多在輝達（NVIDIA）身上，首先是H20晶片於中國大陸市場受阻，如今B40特供版突破美國限制，有望帶動營收成長，另外則是伺服器GB200在第1季時硬體設計良率供應不順，第2季也逐漸解決，推升AI回到起跌點，也有望再度往上攻。

梁恩溢總結，雖然第2季初始因為川普的對等關稅造成下跌，但如今看來，基本面並沒有比第1季還差，市場維持年初想法，甚至展望更佳，建議投資人採取定期定額、逢低單筆加碼的操作方法，像是國泰台灣高股息基金就適合長期投資，很多散戶想「買低賣高」，最後的動作卻是「賣低買高」，在低點因害怕而賣出，高點害怕錯過行情而追回來，應嚴守紀律，布局長線價值，忽略短線雜訊。