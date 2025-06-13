新台幣強升探29.5價位 這檔資產股飆漲停

新台幣繼12日狂飆升值2.6角後，13日持續強升，上午盤一度探至29.502元，大升1.58角，新台幣匯率升值下帶動多檔資產股的表現，新紡開高後衝上漲停69.7元鎖死，表現最為強勢，士紙（1903）盤中也上漲逾3%。

新台幣5月強勁升值2.088元，12日又狂升2.6角，但升值走勢持續，13日以29.64兌一美元開盤，升值2分， 盤中最高達29.502元，升值1.58角，為逾3年的盤中新高，中午暫收29.675元，貶值1.5分。

新台幣匯率上午盤強升下，多檔資產股逆勢上漲， 由新紡（1419）領軍，早盤以64.5元開高後走高，衝上漲停69.7元鎖死；士紙以59.7元開高，一度拉升至63.9元，盤中漲幅逾3%；另外，中福（1435）以32.7元開低，午盤急拉翻紅，一度衝達35.6元，漲幅8.7%。

台股大盤指數下跌，資產股中還有台火（9902）、遠東新（1402）、利華（1423）、士電（1503）、泰豐（2102）、國產（2504）等也是逆勢上漲的表現。