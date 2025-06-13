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北台灣最大家禽電宰場超秦企業6月18日登興櫃 認購價35元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
超秦董事長卓靖倫表示，公司自2018年起導入AI智慧農業與數位技術，精準掌握雞隻規格，將雞隻規格滿足率從70%提升至88%，進而規劃最佳銷售組合。記者嚴雅芳/攝影
超秦董事長卓靖倫表示，公司自2018年起導入AI智慧農業與數位技術，精準掌握雞隻規格，將雞隻規格滿足率從70%提升至88%，進而規劃最佳銷售組合。記者嚴雅芳/攝影

超秦企業（8345）將於6月18日登錄興櫃，每股認購價35元。董事長卓靖倫13日表示，超秦去年白肉雞年屠宰量達1,865萬羽，供應量2.9萬噸。隨著AI科技深化應用與策略聯盟優勢持續發揮，可望在連鎖量販超市、連鎖餐飲客戶銷售比重提升，帶來營運成長動能，且在白肉雞市場穩定成長與加工和即食商品快速發展下，相關效益將逐步顯現。

超秦企業創立於1985年，今年邁入第40週年。超秦去年營收為35.90億元，稅後淨利1.30億元，每股盈餘（EPS）2.68元。有別於其他同業，超秦打造「國產生鮮雞肉優質供應鏈整合平台」透過策略聯盟形式，串聯上游種雞場、飼料廠、契作農場、專業電宰場、專業加工廠，直達下游各大通路，提供客戶與消費者最新鮮美味的雞肉商品。

根據農業部統計，2022年台灣人均每年禽肉消費量高達43公斤，白肉雞為國人攝取優質蛋白的主要來源。國產白肉雞年屠宰量已由2014年的1.96億羽成長至2024年的2.71億羽，供應量亦從29.8萬噸提升至43.3萬噸，年複合成長率達3.8%，預估2025年可望再創新高，顯見白肉雞市場需求穩定成長，產業發展潛力強勁。

面對市場競爭，卓靖倫指出，超秦自2018年起導入AI智慧農業與數位技術，精準掌握雞隻規格，將雞隻規格滿足率從70%提升至88%，進而規劃最佳銷售組合。此外，針對通路與客戶需求，積極開發客製化產品。

舉例而言，針對量販超市推出家庭適量、精緻包裝商品，並為連鎖餐飲品牌提供風味開發及肉品加工服務，降低後場備料成本，同時強化出餐品質穩定性。其中，細緻分切商品，如雞腿排肉切片年銷售量已超越300萬盒；加工與即食商品營收占比從10%攀升至14%。

卓靖倫表示，面對農業轉型挑戰，許多農場經驗難以順利傳承，超秦透過「AI智慧智造」與「AI智農管理平台」，驅動農業邁向資訊化與數位化。運用數位資訊共享與數據分析，協助青年農民優化農場管理與飼養效率，實現契作穩定、經驗傳承與科技導入三者並進，打造具競爭力的家禽產業供應鏈，因應產業轉型與世代接班挑戰。

農業 AI

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