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上櫃生醫續熱！合一連三漲停 中天人氣同步爆棚

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股13日受台積電（2330）、聯發科（2454）持續領跌電子權值大軍走弱下，大盤跌破5日線，但上櫃生醫股逆勢續漲，成為多頭焦點之一。

早盤商之器直接跳空漲停鎖死，合一（4743）、益安（6499）也接力掛上紅燈，醫影（6637）觸及漲停，中天（4128）、中裕（4147）皆帶量勁揚。其中，合一、中天成交量分別暴衝至2萬張以上，人氣鼎沸。

合一旗下創新傷口醫材Bonvadis（ON101）乳膏全皮層慢性傷口適應症產品，正式獲得美國食品藥物管理局（FDA）上市許可，利多持續發酵，13日早盤盤拉出第三根漲停，股價衝上76.5元，且不到11:00成交量已逼近2.2萬張，排隊買單還有超過6,000張等買，引爆同集團中天人氣隨之暴衝，盤中成交量也輕鬆突破2萬大張，股價挑戰重返30元大關。

合一指出，全球先進傷口照護市場年複合成長率達15.7%，但目前針對慢性傷口仍缺乏有效、經濟效益良好的藥品或醫材。Bonvadis不僅具科學療效實證，且在糖足潰瘍治療領域的國際統合分析中名列前茅，已在多國建立臨床使用基礎。目前 Bonvadis已取得台灣、中國、新加坡、馬來西亞藥證，印尼、越南、菲律賓等國也進入上市審查階段，正積極與國際大廠洽談授權與合作。

中天旗下子公司中天上海研發的糖尿病足潰瘍新藥「香雷糖足膏」，日前正式納入廣州市商業保險給付，可望加速產品在中國市場的推廣與臨床應用。此外，中天已上市新藥「上療漾」，與PD-1免疫療法藥物Keytruda併用的人體探索性臨床試驗日前也完成解盲，結果正向。公司預計今年啟動國際授權合作與市場布局，積極切入腫瘤免疫治療市場。

醫材 漲停 合一

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