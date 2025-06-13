洛杉磯暴動衝擊股市？伊森：全球第4大經濟體、10%勞動力不可能沒影響

洛杉磯動亂：驅逐非法移民對市場的衝擊是甚麼？

美國加州反對逮捕非法移民的示威行動持續升溫，洛杉磯街頭爆發激烈衝突，宛如戰場，如今抗議行動一路延燒至600公里外的舊金山，已有超過150人被捕。

美國當局近日在加州大規模掃蕩無證移民，引發洛杉磯民眾抗議，川普日前出動2000名國民兵平亂後，迅速升級成縱火等暴力事件，今天他又派出700名陸戰隊進駐，然而這樣的動亂或是驅逐非法移民的事件，是否跟全球市場，或著更精確說美國就業市場毫無關聯呢？今天伊森想從這個動亂事件切入，討論可能對就業市場的影響。

首先，從上圖出發，我們可以看到加州有33.3%的勞動力是外國出生的移民，這個數字幾乎是全美平均18.6%的兩倍。而自2022年以來的新移民占2.3%。

而若根據機構統計，洛杉磯實際有約37.9%的勞動力是來自移民，我們抓估計洛杉磯10-20%的勞動力是非法移民，這個推估是合理的。

看到這裡相信讀者可能還有點混亂，加州這樣子的動亂對美國經濟會有什麼影響嗎？我們接著看下去加州經濟對移民勞動力的依賴程度有多高。

首先，加州不只是美國的一個州，它本身就是全球第四大經濟體，GDP高達4.1兆美元，僅次於美國整體、中國和德國。

更重要的是，加州部分行業對移民的依賴度很高，從上圖可以看到，美國平均移民勞動力占比是18.6%，而加州為33.3%，洛杉磯則更高達37.9%(這可能還是保守估計)。

而從行業來看，農業有46%的工人是移民，洛杉磯建築業有28.7%，製造業也有17.5%，這意味著如果移民政策出現激烈變動，像農場缺工、建案延誤，就會是直接、馬上發生的經濟現象。

這也解釋為什麼美國許多州（如加州、德州）即使政治保守，也難以推動全面遣返，我們現在看到加州州長與川普槓上，就是因為州長深知加州的經濟結構是甚麼情況。

我們如果引用美國移民協會的資料來看，可以看到，如果真的進行大規模驅逐，美國GDP可能下降4.2%到6.8%，大規模驅逐可能導致：

聯邦稅收損失468億美元 州及地方稅收損失293億美元 GDP損失1,720億到2,788億美元

而這會對什麼產生最直接的影響，沒錯就是非農就業，2024年美國平均每月新增168,000個工作崗位，但2025年前5個月平均只有124,000個，下降了26.2%。

從上圖的柱狀體應該就可以明顯看到右邊柱狀體明顯開始變得更小更短。雖然非農就業的變化有多重原因，但移民政策收緊確實可能是其中一個因素。

如果在接下來的幾個月內，全球第四大經濟體的10%勞動力被驅逐出境，這將造成經濟混亂、勞動力減少，美國就業市場的狀況就值得我們擔心。

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