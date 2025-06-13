以色列攻擊伊朗 台股走跌盤中22200點上下震盪

美國加州反對逮捕非法移民的示威行動持續升溫，洛杉磯街頭爆發激烈衝突，宛如戰場，如今抗議行動一路延燒至600公里外的舊金山，已有超過150人被捕。 美國當局近日在加州大規模掃蕩無證移民，引發洛杉磯民眾抗議，川普日前出動2000名國民兵平亂後，迅速升級成縱火等暴力事件，今天他又派出700名陸戰隊進駐，然而這樣的動亂或是驅逐非法移民的事件，是否跟全球市場，或著更精確說美國就業市場毫無關聯呢？今天伊森想從這個動亂事件切入，討論可能對就業市場的影響。 首先，從上圖出發，我們可以看到加州有33.3%的勞動力是外國出生的移民，這個數字幾乎是全美平均18.6%的兩倍。而自2022年以來的新移民占2.3%。

2025-06-13 11:23