快訊

以軍空襲第一階段完成！指控伊朗數天內可製造「15枚核彈」

台灣寶可夢中心開賣「寶可夢澡堂」新品！必搶蚊香君電風扇、果然翁洗髮精瓶

29.5價位來了！以色列攻擊伊朗 新台幣匯率續強升

聽新聞
0:00 / 0:00

雙王同陷貼息壓力！信驊、台積電回測5日線 千金股士氣低

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股股王信驊（5274）13日接力台積電（2330）除息，每股配息52元，現金股利預計7月18日發放。信驊早盤股價開平為4,495元，隨後一度漲至4,535元，但台積電續行貼息路，開低報1,040元後，續向下失守5日線，影響信驊隨之翻黑回測5日線，千金族群士氣低迷，僅弘塑（3131）、嘉澤（3533）相對抗跌。

信驊受惠人工智慧（AI）伺服器商機暢旺，經營層上調第2季營收預估，由原本預估17億至18億元、上調至19至20億元，增幅逾一成，上半年營收有望倍增，第3季也看旺，推估全年應可穩健成長，營收應有雙位數增幅，全年營運可望再創新高。

美系外資報告指出，受惠於AI伺服器市場需求爆發，信驊營運動能將大幅躍進。根據分析，信驊自2019年至2023年期間，營收年複合成長率（CAGR）為5.9%、每股盈餘年複合成長率則為4.9%；但展望2025至2027年，成長力道將顯著加快，營收CAGR預估飆升至31%，獲利CAGR更上看37%。

籌碼面上，外資已連續7個交易日買超，累計買超1,262張。

營收 信驊

延伸閱讀

台積電（2330）除息疑雲？他問「0.5元跑哪去」 網友揭制度關鍵解惑

台積熊本二廠 準備動起來…攜手東大培育研發人才

台積挑戰連九季秒填息 落空

全台最大！海龍首支風機併網 未來744MW售予台積電

相關新聞

台股早盤跌逾200點 台積電開低5元

台股13日開盤指數下跌72.32點，開盤指數為22,215.5點，早盤跌逾200點，來到22,057.78點。台積電（2...

餐飲「集團股」 部署新風潮

台灣餐飲產業正迎來一波「集團股」布局新風潮。繼六角去年分拆王座國際掛牌，今年則有揚秦的關係企業超秦啟動上市計畫，另外，包...

元富證FinTeach 推廣理財教育

新光金控旗下元富證券推動的「元富證券FinTeach」金融教育贊助計畫，持續致力推廣理財教育，將金融知識向下扎根。特別是...

就市論勢／高殖利率族群 搶鏡

趁對等關稅暫緩空窗期，加上近期傳出美國有意部分鬆綁晶片出口管制，市場情緒逐漸趨向樂觀，激勵台股短期內快速走揚。

台積挑戰連九季秒填息 落空

台積電昨（12）日除息季配息4.5元陷入貼息，挑戰連九季「秒填息」失利，秒填息紀錄於連八季止步。

聯發科明年營運 外資打問號…里昂下調獲利展望、野村維持中性評等

聯發科近期股價在權值股中相對弱勢，里昂、野村兩大外資券商在最新報告直指，Google張量處理單元（TPU）專案延遲，影響...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。