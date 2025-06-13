雙王同陷貼息壓力！信驊、台積電回測5日線 千金股士氣低

台股股王信驊（5274）13日接力台積電（2330）除息，每股配息52元，現金股利預計7月18日發放。信驊早盤股價開平為4,495元，隨後一度漲至4,535元，但台積電續行貼息路，開低報1,040元後，續向下失守5日線，影響信驊隨之翻黑回測5日線，千金族群士氣低迷，僅弘塑（3131）、嘉澤（3533）相對抗跌。

信驊受惠人工智慧（AI）伺服器商機暢旺，經營層上調第2季營收預估，由原本預估17億至18億元、上調至19至20億元，增幅逾一成，上半年營收有望倍增，第3季也看旺，推估全年應可穩健成長，營收應有雙位數增幅，全年營運可望再創新高。

美系外資報告指出，受惠於AI伺服器市場需求爆發，信驊營運動能將大幅躍進。根據分析，信驊自2019年至2023年期間，營收年複合成長率（CAGR）為5.9%、每股盈餘年複合成長率則為4.9%；但展望2025至2027年，成長力道將顯著加快，營收CAGR預估飆升至31%，獲利CAGR更上看37%。

籌碼面上，外資已連續7個交易日買超，累計買超1,262張。