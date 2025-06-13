台股早盤跌逾200點 台積電開低5元

台股13日開盤指數下跌72.32點，開盤指數為22,215.5點，早盤跌逾200點，來到22,057.78點。台積電（2330）開盤價1,040元，下跌5元。

群益投顧表示，台積電股東會釋疑與熱錢效應，近期台股扭轉5月中之後明顯較周邊市場弱勢態勢。韓股持強、美股震盪，台股相對周邊港、韓股中期基期偏高下，短線指數比較強勢，或能挑戰週線原始跳空缺口下緣，但預估年線上下來回震盪機率偏高。近期台股強漲另一因素或與5月熱錢強力進駐的籌碼推波效應有關。熱錢效應可能因央行、相對基期等多層考量，越來越以價差交易為主。外資價差交易導致個股短線交易盛行，輪動加速。

操作題材可留意：

1.資訊服務相關─資訊服務相關概念今年新春開紅盤後，因為大陸DeepSeek橫空出世引發的資安疑慮，政府部門也祭出多項資安通報相關法規，帶動企業對於資安的重視和投資，相關概念股強漲一小波後從高檔回落迄今，具備短線相對基期優勢。

2.Switch 2熱賣 創銷售開局紀錄─任天堂新一代主機Switch 2於6月5日全球開賣，周三(11日)公布短短四天內賣出超過350萬台，創該公司銷售開局紀錄。Switch 2掀起搶購潮，市場傳出任天堂對相關供應鏈追加下單，對任天堂概念股形成營運與題材挹注。

周四（12日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為42,967.62點，上漲101.85點、漲幅0.24%；S&P500指數上漲0.38%；那斯達克指數上漲下0.24%；費半指數上漲0.32%。台積電ADR漲0.98%，收在215.43美元，較台北交易溢價21.7%。

甲骨文（Oracle）發布樂觀展望提振市場對人工智慧（AI）的信心，抵消中東緊張局勢以及波音股價因印度空難事件而下跌所帶來的憂慮。甲骨文上修年度營收成長預期，股價飆升13.3%，創下歷史新高。科技股的微軟、輝達和博通漲幅也都超過1%。波音股價下跌近5%。

三大法人周四集中市場合計賣超23億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超3.5億元，投信賣超30.5億元，自營商（自行買賣）買超16.6億元，自營商（避險）賣超12.7億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少2,049口至1,563口，其中，外資淨空單增加3,246口至38,976口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少1,340口至4,421口。選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在23,000點，週賣權最大OI落在21,000點 ; 月買權最大OI落在23,000點，月賣權最大OI落在20,700 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.19下降至1.04。VIX指數上升0.3至22.82。外資台指期買權淨金額-1.27億元 ; 賣權淨金額-0.08億元。整體選擇權籌碼面偏空。