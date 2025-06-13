台積挑戰連九季秒填息 落空

台積電（2330）昨（12）日除息季配息4.5元陷入貼息，挑戰連九季「秒填息」失利，秒填息紀錄於連八季止步。

隨權王走勢轉弱，加上新台幣強升2.6角，壓抑多頭追價意願，加權指數開低走低，終場跌182點收22,287點，年線得而復失，呈現量縮價跌格局。

台積電昨天除息參考價1,060元，即便11日ADR漲0.7%收214.1美元，持續改寫本波反彈新高，惟昨天個股期貨先以低盤開出，拖累除息4.5元的現貨同步以1,055元、下跌5元開市，盤中走勢疲弱，終場收當日最低價1,045元收市、跌15元。

台積電周四ADR早盤小跌約0.25%。

外資昨天雖然仍買超台積電，但手筆縮小至1,481張，遠不及前二個交易日的買超動輒一、二萬張以上。

以盤後券商進出資料來看，昨日以美林大砍3,099張最多，摩根士丹利、兆豐南京各賣超1,494張、1,073張分居第二、三名；至於瑞銀、法銀巴黎、野村、富邦總公司等券商則積極承接，大力買超998張至2,756張不等。

台積電填息行情失靈，加上新台幣強升2.6角，壓抑多頭追價意願，拖累大盤昨天走勢，成交量縮至3,500億元；台指期則下跌92點收22,252點，與現貨逆價差35.82點。