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滙豐：新台幣5月大升7%、壽險受重傷 僅看好一家金控股

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
圖為中信金控大樓。圖／聯合報系資料照片
圖為中信金控大樓。圖／聯合報系資料照片

滙豐證券發布報告指出，新台幣兌美元5月大幅升值7%，大幅衝擊台灣金融產業。其中，以壽險業受創最嚴重，銀行業相對穩定，但成長動能趨緩，證券業也受重擊。在相關台股中，滙豐只看好中信金（2891），給予「買進」評等。另外，國泰金（2882）及富邦金（2881）則都獲得「持有」評等。

滙豐指出，台灣金控業者5月合計稅前虧損達140億元，為2022年10月以來首度出現。其中，壽險業的損失最嚴重，四家主要壽險公司合計單月虧損金額高達299億元，將4月的獲利吃掉一半以上。

滙豐表示，至於以銀行為主的金控，受到匯率變動的衝擊較小，但由於總體經濟的不確定因素持續增加，核心業務也受到影響，5月獲利年減25%。以證券為主的金控同樣受到嚴重打擊，5月獲利年減66%。

展望未來，滙豐認為，雖然新台幣兌美元匯率已趨穩定，有助於壽險業可以暫時獲得喘息，但基本面的壓力及總體經濟的風險預估仍將延續一段期間。

在個股方面，滙豐依據對於中信金今年的預估獲利，給予1.7倍的股價淨值比，維持目標價47元及「買進」評等。中信金的下檔風險則包括新台幣升值幅度高於預期、淨利差（NIM）惡化、放款成長低於預期等。

新台幣 壽險業 中信金

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