快訊

印航空難班機撞醫學院…學生至少5死50傷 大樓燒焦、機尾懸在建築外

警槍疑走火！台南賣場男持武士刀亂揮遭壓制 不慎中彈送醫

外資：Google TPU 專案一延再延 調降聯發科明年獲利

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

里昂及野村兩家外資證券發布報告指出，Google張量處理單元（TPU）專案延遲，影響聯發科（2454）明年營收及獲利。里昂對聯發科維持目標價1,250元及「持有」評等，野村也重申目標價1,500元及「中性」評等，但預期股價可能下修。

里昂指出，雖然聯發科為Google所設計的224G SerDes晶片已經完成，但由於Google內部的運算核心設計延遲，預期該專案將延後1至2個月。因此，里昂下修聯發科2026年的資料中心特殊應用IC（ASIC）預估營收，從24億美元下修到16億美元，同時將明年預估每股稅後純益（EPS）下調4%。

里昂指出，由於Google內部核心設計需要再調整，聯發科Google TPU專案定案時間可能延到今年9月至10月，到2026年第4季才會開始量產。如果量產進一步延後，Google可能僅支付一次委託設計服務（NRE）費用，將對聯發科營收構成更進一步的風險。

里昂指出，高通在9日宣布收購Alphawave，並表示該收購將為高通進軍資料中心市場提供關鍵技術。目前，能提供224G SerDes技術的廠商包括聯發科、Marvell、博通（Broadcom）、Synopsys、Cadence、Alphawave等。聯發科2025／2026年的ASIC專案預計不會受到此次收購所影響，但長期來看，SerDes市場的競爭將加劇。

自2023年下半年以來，野村就認為Google TPU將是聯發科股價上漲的最主要動能，市場的預期也節節上揚。但野村去年9月更點出，由於Google首度完全負責TPU的前端設計，因此執行力風險較高。

Google TPU專案一延再延，定案時間從2024年12月延到今年4月，再延到今年7月。野村指出，如果專案再延遲一次，聯發科將無法達成明年營收10億美元的目標。

聯發科 Google 4G

延伸閱讀

調查局執行打詐專案 假幣商詐騙600萬遭搜索拘提

聯發科強攻AI邊緣裝置 下個重頭戲

聯發科營收／連五月年增、AI 與車用布局發酵 股價強彈50元

Google首度挹注台集水區專案 投近9千萬助新竹水質淨化

相關新聞

90天關稅倒數 科技股將引領美股復甦

美國總統川普點燃關稅戰以後，企業獲利預估下修，但4月9日宣布暫緩關稅90天，市場逐漸回暖。隨著暫緩關稅的期限將至，目前僅...

台灣IPO逆勢吸金 半導體半年募資破91億元

儘管全球IPO市場因經濟成長放緩、通膨與對等關稅等因素陷入低迷，台灣今年上半年IPO卻表現亮眼，安永12日發布《2025...

台股回落182點 三大法人轉賣超22億元、投信獨站賣方

台積電（2330）12日除息首日意外貼息，聯發科（2454）也跟跌2.28%、失守1300元關卡，加上臨收賣單加重調節台...

台股下挫182點收22,287點 台積電跌15元收1,045元

台積電（2330）12日除息交易，出乎預期未見秒填息，拖累台股開低震盪，早盤以22,362.67點開出，終場收22,28...

證交所攜手創投公會 推動創投業申請上市

響應政府推動我國成為「亞洲資產管理中心」政策，並推展「擴大投資創投與新創」策略，臺灣證券交易所6日攜手創投公會舉辦「創投...

OpenAI大降價點火資服股！華經亮燈漲停、驊宏資勁揚

台股12日受台積電（2330）陷入貼息影響電壓驟降，不過生成式AI利多點火資服族群逆勢強攻。OpenAI宣布旗下旗艦推理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。