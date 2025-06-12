外資：Google TPU 專案一延再延 調降聯發科明年獲利

里昂及野村兩家外資證券發布報告指出，Google張量處理單元（TPU）專案延遲，影響聯發科（2454）明年營收及獲利。里昂對聯發科維持目標價1,250元及「持有」評等，野村也重申目標價1,500元及「中性」評等，但預期股價可能下修。

里昂指出，雖然聯發科為Google所設計的224G SerDes晶片已經完成，但由於Google內部的運算核心設計延遲，預期該專案將延後1至2個月。因此，里昂下修聯發科2026年的資料中心特殊應用IC（ASIC）預估營收，從24億美元下修到16億美元，同時將明年預估每股稅後純益（EPS）下調4%。

里昂指出，由於Google內部核心設計需要再調整，聯發科Google TPU專案定案時間可能延到今年9月至10月，到2026年第4季才會開始量產。如果量產進一步延後，Google可能僅支付一次委託設計服務（NRE）費用，將對聯發科營收構成更進一步的風險。

里昂指出，高通在9日宣布收購Alphawave，並表示該收購將為高通進軍資料中心市場提供關鍵技術。目前，能提供224G SerDes技術的廠商包括聯發科、Marvell、博通（Broadcom）、Synopsys、Cadence、Alphawave等。聯發科2025／2026年的ASIC專案預計不會受到此次收購所影響，但長期來看，SerDes市場的競爭將加劇。

自2023年下半年以來，野村就認為Google TPU將是聯發科股價上漲的最主要動能，市場的預期也節節上揚。但野村去年9月更點出，由於Google首度完全負責TPU的前端設計，因此執行力風險較高。

Google TPU專案一延再延，定案時間從2024年12月延到今年4月，再延到今年7月。野村指出，如果專案再延遲一次，聯發科將無法達成明年營收10億美元的目標。