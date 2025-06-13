就市論勢／高殖利率族群 搶鏡
盤勢分析
趁對等關稅暫緩空窗期，加上近期傳出美國有意部分鬆綁晶片出口管制，市場情緒逐漸趨向樂觀，激勵台股短期內快速走揚。
不過多國關稅談判進度陷入膠著，全球經濟前景仍存有高度不確定性；台灣方面，喜迎拉貨潮同時，主計處下修台灣今年GDP年增率預估至3.1%，暗示下半年成長動能恐有趨緩可能性。
投資建議
美中貿易談判近來傳出樂觀消息，對股市形成正面影響，但川普政策及國際局勢變化快速，仍需密切關注。
隨AI應用蓬勃發展，相關伺服器產業上下游族群成長動能明確，相較傳統產業而言，AI產業也具有較高成本轉嫁能力，將是市場關注重心。此外，進入台灣企業股東會旺季，看好高殖利率概念股將成為資金避風港。
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