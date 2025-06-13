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元富證FinTeach 推廣理財教育

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
內湖高中校長董家莒（中）、元富證券公共事務暨行銷部副總經理許恬忻（中左），與學生開心合影。元富證券／提供
內湖高中校長董家莒（中）、元富證券公共事務暨行銷部副總經理許恬忻（中左），與學生開心合影。元富證券／提供

新光金控（2888）旗下元富證券推動的「元富證券FinTeach」金融教育贊助計畫，持續致力推廣理財教育，將金融知識向下扎根。特別是在高中階段，元富證券積極協助台北市內湖高中自主學習專班培育學生金融素養，鼓勵學生參與投資競賽並考取相關證照。

內湖高中昨（12）日舉辦自主學習成果發表會，元富證券公共事務暨行銷部副總經理許恬忻受邀擔任評審，與學生互動交流，展現企業攜手校園協助年輕學子多元發展、自主學習。

台北市立內湖高中自主學習專班的成立目的，是讓高中普通科學生了解，投資理財基礎及股市運作原理。透過實際個股分析與模擬賽事，培養同學金融素養、考取證照，提升判斷力與決策能力。指導教師表示，專班全體包括高一、高二共50名學生，已於4月順利考取金融市場常識與職業道德證照。

令人振奮的是，其中有學習困難的弱勢學生，不畏艱難挑戰，憑藉對理財熱忱與堅持，成功獲取證照。

除持續支持校園金融課程與證照輔導，「元富證券FinTeach」也長期投入金融營隊與競賽活動。例如寒假期間，元富協助台灣大學證券研究社舉辦研習營，安排學生參訪元富總公司，實地了解金融產業運作；與世新大學合作舉辦財金營，透過模擬實戰方式，強化學生市場分析與操作能力。

此外，元富已連續三年贊助輔仁大學金融投資實驗室，今年更舉辦兩場投資實戰工作坊，協助學生提升參與模擬競賽能力。由健行科技大學財金系主辦、邁入第六屆的「全國高中職投資競賽」，元富證券今年持續擔任主要贊助夥伴，期望透過實戰競技激發學生對投資的興趣。

「元富證券FinTeach」計畫自2020年開始，持續贊助全台高中職與大專校院，推動多元金融教育。2025年至今已有十所學校、15個單位獲得贊助，元富以提供專業師資與豐富資源，透過課程、營隊、競賽與工作坊等形式，協助學生在校園中建立正確的理財觀。

元富

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