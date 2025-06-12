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富邦證券舉辦2025投資論壇 聚焦AI大未來

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
富邦證券2025投資論壇聚焦AI大未來，協助投資人與企業掌握先機，台灣大哥大總經理林之晨於會中分享如何運用Edge AI強化競爭力。富邦證券／提供
富邦證券2025投資論壇聚焦AI大未來，協助投資人與企業掌握先機，台灣大哥大總經理林之晨於會中分享如何運用Edge AI強化競爭力。富邦證券／提供

富邦證券12日舉辦2025投資論壇，以「破局者思維─穿越關稅戰迷霧，擁抱Edge AI大未來」為主題，邀請鴻海（2317）、研華（2395）、奇鋐（3017）、欣興（3037）等18家知名企業代表，以及國際政經專家冷則剛博士、台灣大哥大（3045）總經理林之晨等產學界菁英，深入剖析國際政經及產業脈動，協助投資人於動盪市場中掌握投資先機。

富邦證券表示，隨著美國總統川普推動對等關稅政策，全球金融市場面臨劇烈波動，儘管相關措施延後90天實施，各國談判進度仍將影響出口競爭力與市場走勢。為因應此一全球性挑戰，富邦證券法人業務處特別邀請國際政經專家冷則剛博士，剖析在國際新貿易格局下的全球經濟走向與產業影響，並探討台灣企業如何因應全球化轉向區域化的生產佈局調整。

有鑑於Edge AI（邊緣人工智慧）技術迅速發展，邊緣運算設備的智能化程度大幅提升，推動物聯網（IoT）產業邁向新階段，從智慧城市、智慧工廠到自動駕駛，應用層面廣泛。本次論壇中，台灣大哥大總經理林之晨特別以「Edge AI的落地應用與市場機會」為主題，向投資人分享Edge AI在電信業的應用與實踐、如何透過Edge AI提升5G網路效能與服務體驗，以及企業客戶如何運用Edge AI強化競爭力。

全球經濟與產業發展正處於關鍵轉折點，貿易保護主義與技術創新浪潮交織，為投資環境帶來前所未有的挑戰與機遇。2025年富邦投資論壇協助投資人從宏觀政經視角到產業技術趨勢，建立全面且前瞻的投資視野，掌握下一波成長契機。

Edge AI

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