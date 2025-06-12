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台糖股東會／通過配發股息0.9元 持續強化公司治理、善盡企業責任

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

台糖公司12日上午10時假台南總管理處召開114年股東常會，依會中報告，去年度台糖營業收入314.35億元、營業利益29.41億元，分別較法定預算增加16.41億元及13.63億元，順利達成預算目標，並通過113年度決算盈餘分配，每股分配現金股利0.9元。

台糖表示，去年因應市場環境變化，台糖不斷精進事業經營、落實目標管理，推升營收及獲利穩健成長。為響應政府淨零碳排政策，截至去年底止，台糖已建置完成太陽光電設施543.64 MW，更推動森林碳匯專案、國際小農種碳專案、工廠鍋爐改燒天然氣(每年可減少碳排約2萬餘公噸CO2e)、糖廠生質能碳捕捉利用計畫等，亦加速推進現代化綠能豬場改建工程，致力落實低碳轉型。此外，台糖持續提供政策用地，促進社宅及長照發展，轄下6處學苑轉型社宅出租，照顧青年及弱勢民眾居住需求。

台糖也說，去年台糖在永續經營及產品服務上皆有亮眼表現，包含榮獲臺灣百大永續典範企業獎、TSAA永續行動獎、國家企業環保銀級獎、國際蘭展競賽獎、環保旅館標章認證、「食品界米其林」ITI風味絕佳獎，以及職安衛生優良工程金安獎等。創新研發方面，除獲科技農企業菁創獎外，台糖攜手高雄餐旅大學，以新鮮甘蔗汁釀製風土農藝蘭姆酒，繼連續獲世界酒類獎肯定後，於今年再奪法國世界酒類競賽雙大金獎，更與米其林餐廳合推餐酒饗宴，充分展現在地酒食產學創新成果。台糖表示，未來將持續強化公司治理、善盡企業責任，實踐永續淨零承諾。

今年台糖以「安心吃、開心玩、環保過生活」為主軸，精心規劃兼具實用及永續精神的股東紀念品，包含台糖「糖甘米甜」有機白米及糙米各1包(每包900g)、嘉義蒜頭糖廠五分車-故宮南院線單程五折乘車優惠券2張，另搭配以「尋蜜號」五分車為主視覺的環保帆布手提袋，內容豐富且具特色，充分展現台糖企業文化與品牌理念。

環保 台糖

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